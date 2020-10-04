Hastanenin psikiyatri servisinden kaçan adam polise zor anlar yaşattı
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Hastanenin psikiyatri servisinden kaçan adam polise zor anlar yaşattı

04.10.2020 11:26 | Son Güncelleme: 04.10.2020 11:29
Hastanenin psikiyatri servisinden kaçan adam polise zor anlar yaşattı

Kütahya'da hastanenin psikiyatri servisinden kaçıp evinin balkonundan bıçakla tehditler savuran adam, polise zor anlar yaşattı.

Kütahya'da hastanenin psikiyatri servisinden kaçıp evinin balkonundan bıçakla tehditler savuran adam, polise zor anlar yaşattı.

Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Ali Paşa Mahallesi Uygun Sokak'taki apartmanın 5. katındaki evin balkonunda bir kişinin kendine zarar verdiği ihbarı yapıldı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bir süre önce tedavi gördüğü hastanenin psikiyatri bölümünden kaçtığı belirlenen Mehmet E., ekiplerin gelmesiyle elindeki ekmek bıçağıyla kendisine zarar vereceği ve aşağıya atlayacağı tehdidinde bulundu. Şahıs, bu arada ekiplerin ikna çalışmalarına ayetler okuyarak karşılık verdi. Yarım saatlik ikna çalışmasının ardından Mehmet E., elindeki bıçağı düşürmesiyle etkisiz hale getirildi. Apartmandan indirilip ambulansa götürülürken şarkı söyleyen şahıs, yanında bayan doktor ve hemşirenin olmasını istedi

Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek yeniden tedavi altına alınan şahsın bir üniversitede yıllarca öğretim görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi. - KÜTAHYA

Hastanenin psikiyatri servisinden kaçan adam polise zor anlar yaşattı
Hastanenin psikiyatri servisinden kaçan adam polise zor anlar yaşattı
Hastanenin psikiyatri servisinden kaçan adam polise zor anlar yaşattı
Hastanenin psikiyatri servisinden kaçan adam polise zor anlar yaşattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.10.2020 11:34:25. #1.14#
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