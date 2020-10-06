Hastaneden taburcu olan Trump'ın zor anları! Kameralar önünde nefes almakta zorlandı

Koronavirüse yakalanan ve bir süre askeri hastanede kaldıktan sonra taburcu edilen ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da kameralara poz verdiği sırada nefes almakta zorlandığı gözlendi.

ABD Başkanı Donald Trump, doktoru Sean P. Conley'in daha önce yaptığı basın toplantısında "Tehlike geçmiş değil" demesine rağmen Beyaz Saray'a geri döndü. Hastaneden ayrılırken tek başına yürüdüğü gözlemlenen Trump burada medyanın sorularını yanıtlamazken "Herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

HELİKOPTER BEYAZ SARAY'IN BAHÇESİNE İNDİ

Ardından araç ile kendisini bekleyen Deniz Kuvvetleri helikopterine giden Trump, kısa bir uçuştan sonra Beyaz Saray'a vardı. 20 dakikalık yolculuğun ardından Başkan Trump'ı taşıyan helikopter Beyaz Saray'ın bahçesine iniş yaptı.

NEFES ALIRKEN GÜÇLÜK ÇEKTİ

Beyaz Saray'a vardıktan sonra içeri girmeden maskesini çıkartan Trump Deniz Kuvvetlerini selamladı, ardından Beyaz Saray'a girdi. Trump'ın selamlama sırasında derin nefes alırken güçlük çektiği görüntülere yansıdı.

ÖNERİSİ BÜYÜK TARTIŞMA YARATMIŞTI

Öte yandan korona salgını karşısında ciddiyetsiz tavırlarıyla dikkat çeken Trump, yapılan araştırmaların, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) sıcak ve nemli ortamlarda daha az yaşadığını, doğrudan güneş ışığına uzun süre dayanamadığını ortaya koyduğunu belirterek, vücuda ışın verilmesi ya da dezenfektanların enjekte edilmesini önermişti. Trump, açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı: "Ultraviyole ya da çok güçlü bir ışını vücuda aldığımızı düşünelim. Bu deri yoluyla ya da başka bir yolla olabilir. Bunu test edebilirsiniz. Pek dezenfektanları vücuda enjekte edeceğimiz bir yol var mıdır? Belki de içimizde bir çeşit temizlik yapabiliriz. Biliyorsunuz, virüs ciğerlere iniyor. Buna bir bakmak ilginç olabilir."