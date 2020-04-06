Hastaneden kaçan Korona virüs şüphelisi yakalandı
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Afganistan, Niğde, Polis

Hastaneden kaçan Korona virüs şüphelisi yakalandı

Hastaneden kaçan Korona virüs şüphelisi yakalandı Niğde'de yeni tip korona virüs (Covid-19) şüphesiyle tutulduğu hastaneden kaçan Afganistan uyruklu bir kişi, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözetim altına alındı.

06.04.2020 16:40 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:41

Hastaneden kaçan Korona virüs şüphelisi yakalandı

NİĞDE - Niğde'de yeni tip korona virüs (Covid-19) şüphesiyle tutulduğu hastaneden kaçan Afganistan uyruklu bir kişi, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözetim altına alındı.

Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde korona virüs şüphesiyle tutulan 18 yaşındaki Afganistan uyruklu bir kişi, henüz belirlenemeyen bir sebeple kaçtı.

Durumun polise bildirilmesiyle çalışma başlatan ekipler, şüphelinin Dr. Sami Yağız Caddesi Deniz Sokak'ta olduğunu belirledi. Olay yerine gelen ekipler, şüphelinin bulunduğu yeri şeritle çevirerek, sağlık ekiplerine bildirdi.

Yanına kimseyi yaklaştırmayan sağlık ekipleri, kişiye, maske ve eldiven vererek dezenfekte etti. Şahıs daha sonra ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gözetim altına alındı. Öten yandan ekipler, sokağı ve oradan geçenleri dezenfekte etti. Olayı cep telefonuyla kaydeden taksici Halil İbrahim Koçak, gazetecilere yaptığı açıklamada, polis ekipleri gelerek pembe tişört giyen bir Afganlı aradıklarını söylediğini belirtti. Sokaktan geçen iki kişiden birinin üzerinden pembe tişört görünce durumu polis ekiplerine bildirdiklerini aktaran Koçak, "Sağlık ekipleri dezenfekten çalışması yaptı. Şahıs gözaltına alındı. Kimseyi yanına yaklaştırmadılar. Sonra maske ve eldiven takarak ambulansla hastaneye götürdüler" ifadelerini kullandı.

Hastaneden kaçan Korona virüs şüphelisi yakalandı

Kaynak: İHA

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Hastaneden kaçan Korona virüs şüphelisi yakalandı
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