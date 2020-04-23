Hastaneden çıkamayan hemşire, kızının doğum gününü jandarmaya kutlattı Hastaneden çıkamayan hemşire, kızının doğum gününü jandarmaya kutlattıMALATYA Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hemşire Leyla Bostancıoğlu, 23 Nisan 2002'de dünyaya gelen kızı Öyküm'ün doğum gününe yetişemediği için Vefa Sosyal Destek Grubu'nu arayarak kızının doğum gününün kutlanılmasını istedi.

Hastaneden çıkamayan hemşire, kızının doğum gününü jandarmaya kutlattı

MALATYA Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hemşire Leyla Bostancıoğlu, 23 Nisan 2002'de dünyaya gelen kızı Öyküm'ün doğum gününe yetişemediği için Vefa Sosyal Destek Grubu'nu arayarak kızının doğum gününün kutlanılmasını istedi. Kadın jandarma ekipleri de yaş pasta alarak sürpriz yaptığı Öyküm'ün doğum gününü kutladı.

Etkisini gösteren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 4 gün sokağa çıkma yasağı getirildi. Sağlık çalışanları da koronavirüsle mücadelede yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Sahilköy Mahallesi'nde yaşayan hemşire Leyla Bostancıoğlu, çalıştığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden çıkamadığı için kızı Öyküm Bostancıoğlu'nun doğum gününü kutlayamadı. Bu yüzden Vefa Sosyal Destek Grubu'nu arayan Bostancıoğlu, kızının doğum gününe yetişemediğini, bundan dolayı pasta alınarak, sürpriz yapılmasını talep etti. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, evde bulunan Öyküm için pasta alarak, doğum günü sürprizi yaptı. Öyküm Bostancıoğlu, jandarma ekiplerine teşekkür ederek, "Doğum günümde hiç böyle bir sürpriz beklemiyordum. Annem sağ olsun jandarmaya haber vermiş ve onlarda bana böyle güzel bir sürpriz hazırladılar. Hiç beklemiyordum, çok şaşırdım, çok heyecanlıyım ve çok mutlu oldum. Bu yüzden teşekkür ediyorum hepinize çok sağ olun. Zaten küçüklüğümden beri böyle askerlere, özellikle jandarmaya karşı sevgi vardı içimde ve bu daha da arttırdı bunu. Gerçekten çok teşekkür ederim var olun, sağ olun" dedi.

Kaynak: DHA