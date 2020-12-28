Hastanede yastıkla hastayı boğarak öldüren genç kadının ifadesi dehşete düşürdü
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Hastanede yastıkla hastayı boğarak öldüren genç kadının ifadesi dehşete düşürdü

28.12.2020 15:20 | Son Güncelleme: 28.12.2020 16:52

Samsun Ruh Sağlığı Hastanesi'nde tedavi görürken aynı odada kalan diğer kadın hastayı uykusunda yastıkla boğarak öldüren genç kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 28 yaşındaki kadın ifadesinde, "Hastanede aynı odada kaldığımız için 2-3 gündür tanırım. Olay gecesi Nadiye Yıldız'ı beni öldüreceğini düşerek yastıkla boğarak öldürdüm" dedi.

Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde bulunan Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nin 3. katındaki Kadın Kapalı Psikiyatri Servisi'nde 8 gün önce gece saat 04.30 sıralarında meydana gelen olayda, 2 aydır bipolar bozukluğu teşhisi ile hastanede yatarak tedavi gören 28 yaşındaki Arife K, 1 yıldır şizofreni teşhisi ile hastanede yatarak tedavi gören aynı odada kalan Nadiye Yıldız'ı yatağında yastıkla boğarak öldürdü.

TEMİZLİK GÖREVLİSİNE SÖYLEMİŞ

Arife K, olayın olduğu servisin temizlik görevlisine Nadiye Yıldız'ı yastıkla boğarak öldürdüğünü söyleyince olay ortaya çıktı. Yapılan kontrolde Nadiye Yıldız'ın öldüğü tespit edildi. Olay polise haber verildi. Arife K, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı.Aynı gün Samsun 2. Sulh Ceza Mahkemesi Hakimliği'nde 3 hafta süreyle tedavi altına alınmasına karar verilip tedavi gördüğü hastaneye geri gönderilen Arife K. hakkında soruşturmayı yürüten savcı gözaltı kararı verdi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından tedavi altına alındığı hastanede gözaltına alınan Arife K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

"BENİ ÖLDÜRECEĞİNİ DÜŞÜNEREK YASTIKLA BOĞARAK ÖLDÜRDÜM"

Arife K. savcı tarafından "tasarlayarak adam öldürmek" suçundan tutuklanması talebiyle Samsun 1. Sulh Ceza Mahkemesi Hakimliği'ne sevk edildi. Arif K. verdiği ifadede, "Nadiye Yıldız'ı hastanede aynı odada kaldığımız için 2-3 gündür tanırım. Olay gecesi Nadiye Yıldız'ı beni öldüreceğini düşerek yastıkla boğarak öldürdüm. Olay öncesi Nadiye Yıldız ile herhangi bir konuşmamız olmadı. Nasıl böyle bir düşünceye kapıldım bilmiyorum" dedi.Mahkeme Arife K'nin "nitelikli adam öldürmek" suçundan tutuklanmasına karar verdi. Tutuklanan Arife K. Samsun Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Hastanede yastıkla hastayı boğarak öldüren genç kadının ifadesi dehşete düşürdü
Hastanede yastıkla hastayı boğarak öldüren genç kadının ifadesi dehşete düşürdü
Hastanede yastıkla hastayı boğarak öldüren genç kadının ifadesi dehşete düşürdü
Hastanede yastıkla hastayı boğarak öldüren genç kadının ifadesi dehşete düşürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY

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