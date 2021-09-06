Hastanede kürtaj olan kadın, eve gelince bebeğini düşürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hastanede kürtaj olan kadın, eve gelince bebeğini düşürdü

Hastanede kürtaj olan kadın, eve gelince bebeğini düşürdü
Haberler.com - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'da yaşayan kadın hamileliği sırasında bebeğinin kalp atışının durduğunu öğrendi. Hastanede kürtaj olan kadın eve gelince akşam vakti kusmaya başladı. Kanaması da olan kadın, kürtaj yaptırdığı halde bebeğini düşürdü. Gördüklerinden dolayı travma yaşayan talihsiz kadın hastane ve işlemi yapan doktorlardan şikayetçi.

Ataşehir'de yaşayan Ümmühan ve Orhan Acun çifti, geçtiğimiz yıl başlarında üçüncü çocuklarının olacağını öğrendi. Hamileliği 13 haftaya ulaşan Ümmühan Acun, 30 Mart 2020'de muayene için hastaneye gitti.

BEBEĞİN KALP ATIŞI DURDU

Doktor Asuman S., bebeğin kalp atışının duyulmadığını belirterek ultrason için hastanedeki başka bir doktora gönderdi. Ayrıntılı ultrasonda da bebeğin kalp atışının durduğunun belirlenmesi üzerine kürtaj kararı alındı.

AKŞAM SAATLERİNDE KUSMAYA BAŞLADI

İddiaya göre, kürtajın ardından akşam saatlerinde evine gönderilen Acun kusmaya başladı. Sabah'ın haberine göre bu sırada kanaması da oluşan Ümmühan Acun'un rahminden bir parça düştü.

BEBEĞİNİN DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRDÜ

Parçaya bakıp inceleyen Acun, bunun cenin olduğunu görünce dehşete kapıldı. Hemen eşini arayarak yardım istedi. Ümmühan Acun ile eşi, kürtaj işlemini gerçekleştiren hastaneyi aradı. İddiaya göre, hastane yönetimi, rahimden düşenin cenin değil kan pıhtısı olduğunu, rahatsızlığı varsa hastaneye gelmesi gerektiğini söyledi.

"RAHMİNDEN ÖLÜ CENİN DÜŞTÜ"

Ümmühan Acun, avukatı Merve Uçanok aracılığıyla, İstanbul Anadolu Tüketici Mahkemesi'nde hastane ve doktor Asuman S. hakkında dava açtı. Ümmühan Acun'a hastanenin bir ambulans bile göndermediğini dava dilekçesinde belirten avukat Merve Uçanok, "Olayın ardından yapılan incelemelerde Adli Tıp uzmanı rahimden düşen cismin fetüs olduğunu teyit etmiştir. Fetüsün 5-6 santimetre boyunda, 50 ila 100 gram olduğu, kolları ve bacaklarının oluştuğu ancak cinsiyetinin belli olmadığı ifade edilmiştir. Davalı hastane doktorları tarafından gerçekleşen kusurlu işlem yüzünden Ümmühan Acun, evinde yalnız başına kalmış iken rahminden ölü cenin düşmüştür" ifadelerini kullandı.

TRAVMA YAŞADI

Ölümden dönen Ümmühan Acun'un maddi ve manevi zarara uğradığını dilekçesinde anlatan Avukat Merve Uçanok, "Ümmühan Acun, eşi evde olmadığı için bir yandan canının derdine düşmüş, diğer taraftan da evde bulunan iki çocuğunun olayı görmesini engellemeye çalışmıştır. Bu travmatik olay nedeniyle Ümmühan Acun, bir daha çocuk sahibi olmayı denemekten korkmaktadır. Bedenindeki zararın giderilmesi için tedavi olmak ve ilaç kullanmak zorunda kalmıştır. Tüm bu nedenlerle 50 bin lira manevi, bin 755 lira da maddi tazminatın davalı hastane yönetiminden ve doktordan tahsilini istiyoruz" dedi.

Yaşlı adam vapurdan düştü, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Yaşlı adam vapurdan düştü, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Mansur Yavaş Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Münir Özkul Rasim Öztekin Kaan Yıldırım
Spor Ali Koç Umut Meraş Samet Aybaba Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Hastanede kürtaj olan kadın, eve gelince bebeğini düşürdü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.9.2021 09:24:30. #1.14#

title