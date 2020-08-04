Hastanede Covid-19 tedavisi görenlerin 'yarıdan fazlası psikiyatrik rahatsızlık yaşıyor'
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BBC

Hastanede Covid-19 tedavisi görenlerin 'yarıdan fazlası psikiyatrik rahatsızlık yaşıyor'

İtalya'da Covid-19 hastaları üzerinde yapılan araştırmada, bu kişilerin yüzde 55'inin hastane tedavisinden bir ay sonra depresyon ve kaygı bozukluğu gibi psikiyatrik rahatsızlıklar yaşadığı belirlendi.

Hastanede Covid-19 tedavisi görenlerin 'yarıdan fazlası psikiyatrik rahatsızlık yaşıyor'
04.08.2020 10:32 | Son Güncelleme: 04.08.2020 10:45

İtalya'da Covid-19 hastaları üzerinde yapılan araştırmada, bu kişilerin yüzde 55'inin hastane tedavisinden bir ay sonra depresyon ve kaygı bozukluğu gibi psikiyatrik rahatsızlıklar yaşadığı belirlendi.

Araştırma için, Milano'daki San Raffaele Hastanesi'nde Covid-19 tedavisi gören 402 kişiye, hastane tedavilerinden bir ay sonra psikiyatrik semptomlarını belirlemek amacıyla klinik muayene ve anket yapıldı.

Yaş ortalaması 57,8 olan bu kişilerin yüzde 55'inin en az bir psikopatolojik bozukluk yaşadığı tespit edildi.

Hastane tedavisinden bir ay sonra Covid-19 hastalarının yüzde 42'si kaygı bozukluğu, yüzde 40'ı uykusuzluk, yüzde 31'i depresyon, yüzde 28'i travma sonrası stres bozukluğu, yüzde 20'si obsesif kompulsif bozukluk belirtileri gösterdi.

Geçmişte psikiyatrik rahatsızlık yaşamış olan Covid-19 hastalarında bu belirtiler daha yüksek oranda görüldü. Hastaların psikiyatrik geçmişlerinin yanı sıra, Covid-19 tedavisi için hastanede yattıkları sürenin de sonuçlar üzerinde etkili olduğu belirlendi.

Psikopatolojik bozukluk belirtileri, kadınlarda erkeklere oranla daha yüksek seviyede bulundu.

Araştırmacılar, bu psikolojik etkilerin bağışıklık sisteminin virüse verdiği tepkiyle de bağlantılı olabileceğini belirtti. Enflamasyon düzensizliği görülen hastalıkların, psikiyatrik rahatsızlıklarla bağlantısının daha detaylı araştırılması çağrısı yapıldı.

'Hastalığın psikolojik düzeyde yansımaları var'

Araştırma ekibinden Profesör Francesco Benedetti, İtalyan basınında yer alan açıklamalarında "Hastalığın (Covid-19) yol açtığı enflamasyonun, psikiyatrik düzeyde de yansımaları olabileceği anlaşılıyor" dedi.

Öte yandan, toplumsal izolasyon, ölümcül olabilecek bir hastalığa yakalanmanın yarattığı psikolojik etki, hastalığı başkalarına bulaştırma endişesi ve damgalanma korkusu gibi stres faktörlerinin de bu psikiyatrik bozukluklara yol açabileceği belirtildi.

BBC
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