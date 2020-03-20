Hastane maske talep etti, gönüllüler dikmeye başladı
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Devlet Hastanesi, Mersin

Hastane maske talep etti, gönüllüler dikmeye başladı

Hastane maske talep etti, gönüllüler dikmeye başladı Erdemli Devlet Hastanesi malzemeleri karşıladı, halk eğitim merkezinin gönüllü usta öğreticileri maske dikmeye başladı 2 ayrı atölyede 15 usta öğretici günde 5 bin adet maske dikecek Mersin'in Erdemli ilçesinde gönüllü usta öğreticiler,...

20.03.2020 10:46 | Son Güncelleme: 20.03.2020 10:49
Hastane maske talep etti, gönüllüler dikmeye başladı

Hastane maske talep etti, gönüllüler dikmeye başladı

Erdemli Devlet Hastanesi malzemeleri karşıladı, halk eğitim merkezinin gönüllü usta öğreticileri maske dikmeye başladı

2 ayrı atölyede 15 usta öğretici günde 5 bin adet maske dikecek

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde gönüllü usta öğreticiler, Erdemli Devlet Hastanesinin talebi üzerine günde 5 bin adet üretim hedefiyle 'maske' dikimine başladı.

Korona virüs önlemleri içinde maske kullanımı önde gelen tedbirlerden. Hastane yönetimi de hastalar ve hasta yakınlarının maske ihtiyacını karşılamak için harekete geçip halk eğitim merkeziyle işbirliği yaptı. Bu kapsamda Erdemli Halk Eğitim Merkezi toplam 15 gönüllüden oluşan iki ayrı atölye açıp maske dikimine başladı.

Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, "Bu ilçemiz halk eğitim merkezimizle birlikte Erdemli Devlet Hastanesi'nin yürüttüğü bir çalışma. Son zamanlarda gündemde olan maske üretimini gerçekleştiriyorlar. Halk eğitim merkezimize bağlı olarak görev yapan usta öğreticilerimiz gönüllü olarak, maske dikimini gerçekleştiriyorlar. Hastanemiz kumaşını sağlıyor, usta öğreticilerimiz de dikimlerini gerçekleştiriyorlar. Günde 5 bin tane maske üretimi yapılıyor" dedi.

"Maske üretimine destek olacağız"

Erdemli Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ahmet Ateş de, "Hastanemizle işbirliği ile 1 gün gibi kısa bir sürede 15 usta öğreticimiz gönüllülük esasına göre organize oldu. Maske üretme noktasında hedefe kitlendik. Erdemli'de ve ülkemizde maske ihtiyacını karşılamak adına destek olamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Usta öğreticiler adına konuşan Fatma Karakaya Ersoy da, "Bir telefonla bize işe arkadaşlarımızla birlikte organize oldum. Az kişiden oluşan 2 atölyeyi hazırladık. Seri şekilde dikime başladık. Ülkemiz böyle sıkıntılı bir dönemi atlatır, biz de bunları dikmek zorunda kalmayız" dedi.

"Toplum yararına yapıyoruz"

Usta öğretici Habibe Yıldız ise gönüllülük esasına göre maske dikimi için atölyeye geldiğini ortama temizleyip, hijyeni sağladıktan sonra maske dikimine başladıklarını belirtti.

Çalışmanın az kişiyle önlem alarak yapıldığını anlatan Yıldız, "Artık maskede bulunmuyor. Şu kadar maske üretilecek dendi biz hedefe kitlendik. Onu gerçekleştirmek için canla başla çalışıyoruz. Toplum adına da faydalı bir şey yaptığımız için tabi ki en büyük motivemiz bu" şeklinde konuştu.

Hastane maske talep etti, gönüllüler dikmeye başladı

Kaynak: İHA

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Hastane maske talep etti, gönüllüler dikmeye başladı

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