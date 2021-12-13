İngiltere'de kan grupları arasında gerçekleştirilen bir çalışma, bilim dünyasında büyük yankı uyandırdı. Söz konusu araştırmada hangi kan grubunun hastalıklara karşı daha dirençli olduğu araştırıldı. Yapılan açıklama büyük ses getirdi. Vatandaşlar hastalıklara karşı en dirençli kan grubunu araştırmaya başladı. Hastalıklara karşı en dirençli kan grubu hangisi? sorusuen fazla aratılan sorular arasına girdi.

HASTALIKLARA KARŞI EN DİRENÇLİ KAN GRUBU HANGİSİ?

İngiltere'de yapılan yeni bir araştırmada, hastalıklara karşı en dirençli kan grubunun hangisi olduğu ortaya konuldu. Buna göre en dirençli kan grubu 0 olarak açıklandı. Bu kan grubuna sahip kişilerin, diğer kan gruplarına sahip kişilere göre birçok hastalığa daha az yakalandığı belirtildi.

BULAŞICI HASTALIK VE KANSER RİSKİ

Londra Üniversitesi'ne bağlı Royal Holloway Üniversitesi'nde yapılan çalışmada, tansiyon, bulaşıcı hastalıklara yakalanma ihtimali ve kanser riski de dahil olmak üzere birçok hastalığın sebebinin kan grupları olabileceği belirtildi.

AB GRUBUNDA RİSK 5,6 KAT DAHA FAZLA

Araştırmada, kan grubunu belirleyen genlerin aynı zamanda CVT adı verilen beyinde kan pıhtılaşması riski ile de bağlantılı olduğu aktarıldı.

882 kişi üzerinde yapılan çalışmada araştırmacılar, AB kan grubuna sahip kişilerin CVT riskinin diğer gruplara göre ortalama 5,6 kat daha fazla olduğu aktarılırken, 0 kan grubuna sahip kişilerin ise yarı yarıya daha az olduğu bildirildi.

ÇEVRESEL FAKTÖRLERE KARŞI DA DİRENÇLİLER

Geçen yıllarda ABD'de yapılan bir araştırmada da AB kan grubuna sahip kişilerin kalp rahatsızlığına yakalanma olasılıklarının yüzde 23 daha fazla olduğu, B kan grubuna sahip kişilerin ise 0 grubuna göre yüzde 11 daha riskli grupta olduğu vurgulanmıştı.

Yapılan başka bir araştırmada 0 kan grubuna sahip kişilerin hava kirliliği gibi çevresel faktörlere karşı daha dirençli olduğu, bununla birlikte kalp krizi ihtimallerinin de daha düşük olduğunun altı çizilmişti.

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