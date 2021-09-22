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Hastalığına alıştı insanların kendisinden kaçmasına alışamadı

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Mervan Taş - Haberler | Güncel

Hastalığına alıştı insanların kendisinden kaçmasına alışamadı Vücudunda oluşan sert ve kalın tabaka yeniden nüksetti, kabus dolu günler tekrar başladı Sedef hastası Musa Sümbül, başladığı yeni tedaviyle hastalığından kurtulduğunu düşünürken hastalık 3 yıl sonra yeniden vücudunu sardı...

GAZİPAŞA, ANTALYA (İHA) - Hastalığına alıştı insanların kendisinden kaçmasına alışamadı

Vücudunda oluşan sert ve kalın tabaka yeniden nüksetti, kabus dolu günler tekrar başladı

Sedef hastası Musa Sümbül, başladığı yeni tedaviyle hastalığından kurtulduğunu düşünürken hastalık 3 yıl sonra yeniden vücudunu sardı

ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yaşayan 45 yaşındaki Musa Sümbül'ün hayatı 26 yıldır mücadele ettiği sedef hastalığı nedeniyle çekilmez hale geldi. Yaklaşık 3 yıl önce Musa Sümbül'ün dramını anlatan haberin ardından Sümbül'e yardım eli uzanmış ve yeni bir tedaviye başlayan Sümbül'de iyileşme görülmüştü. Evlenme hayalleri kuran Sümbül'ün hastalığı yeniden nüksetti, acı dolu günlere geri döndü.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yaşayan 45 yaşındaki Musa Sümbül'ün hayatı 26 yıldır mücadele ettiği sedef hastalığı nedeniyle kabusa dönmüş durumda. 23 yıl önce bir sabah uyandığında derisinde kızarıklıklar olduğunu gören ve hastaneye giden Sümbül, kendisine verilen ilacı kullanmış ancak derisindeki kızarıklıklar artarak devam etmiş. Ellerinde, kollarında, ayaklarında, kulaklarında, yüzünde ve kafa derisinde oluşan kalın ve sert tabaka Sümbül'ü çalışamaz hale getirdi. Gitmediği yer kalmayan Sümbül'ün durumunu görerek kendisine ulaşan bir eczacı, Sümbül'ü tedavi etmek üzere Ankara'ya çağırdı. Yaklaşık 2 aylık tedavi gören Sümbül'ün tedavisinde büyük başarı elde edildi.

İyileştiğini düşünen ve evlenme hayalleri kuran Sümbül'ün hayalleri yeniden suya düştü. Yıllardın mücadele ettiğini amansız hastalığı tekrar geri geldi. Vücudunu yeniden saran hastalık Sümbül'ü eski kabus dolu günlerine geri döndürdü.

-"Tedavi cevap vermedi"

Olduğu tedavinin kısa süreliğine iyileşme gösterdiğini ancak sonrasında hastalığın tekrardan artarak geri geldiğini söyleyen Sümbül, vücudunu saran sedef hastalığı nedeniyle insanların kendisine iş vermediğini, görenlerin kendisinden uzaklaştığını belirtti. Hayatını kabusa çeviren bu hastalık nedeniyle 3 kez intihara teşebbüs ettiğini dile getiren Sümbül, "Kardeşlerim bile beni dışlıyor. Kendi imkanlarımla tedavi olmaya çalıştım ama bu hastalığı iyileştiremedim. Beni gören arkadaşlardan dostlardan sadece tedavi olmam için yardım istiyorum. Başka bir talebim yok. Gencim, yaşamak istiyorum, yuva kurmak istiyorum. Bu hastalık nedeniyle ne yuva kurabilirim ne de insan içine çıkabilirim" dedi.

Hastalığı hafiflediğinde görenlerin kendisine sarılarak tebrik ettiğini belirten Sümbül, hastalığının 3-5 ay sonra geri geldiğinde çok üzüldüğünü söyledi.

Hastalığına alıştı insanların kendisinden kaçmasına alışamadı

Hastalığına alıştı insanların kendisinden kaçmasına alışamadı

Hastalığına alıştı insanların kendisinden kaçmasına alışamadı

Hastalığına alıştı insanların kendisinden kaçmasına alışamadı
İhlas Haber Ajansı / Ahmet Mervan Taş - Son Dakika Haberleri
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