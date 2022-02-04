ALTINORDU, ORDU (İHA) - Hastalığı nedeniyle hiç ayakkabı giyemeyen Engin, başkaları için ayakkabı tamir ediyor

ORDU Ordu'nun Altınordu ilçesinde bebekken geçirdiği hastalık sonucu ayaklarını kaybeden Hamza Engin(53), hiç giyemediği ayakkabıları müşterileri için tamir ediyor.

Yaklaşık 32 yıldır ayakkabı tamirciliği mesleğini yapan 53 yaşındaki Hamza Engin giyemediği ayakkabıları, yıllardır başkaları için tamir ediyor. 6 aylık bebek hastalığı yüzünden yanlış iğne tedavisi sonucu engelli bir birey olduğunu ifade eden Hamza Engin, bu engelin kendisine hiçbir zaman yük olmadığını vurguladı.

"Ayakkabı giymeyi hiç heveslenmedim"

Engelinin, kendisine engel olmadığını ve ayakkabı kullanmaya heveslenmediğini ifade eden Hamza Engin, "Şimdi mesela bir ayakkabıyı hevesle yaptım ama ben giyemiyorum hiç giymeyi düşündüm mü? Yok, yani giymeye heveslenip tatmadım öyle bir özentiye de düşmedim. Şükürler olsun ama tabii ki mutluluk veren bir yönü vardır onu biz tadamadık" dedi.

Engin, hiçbir zaman ayakkabı giymediği için duygusal yönde yenilgiye düşmediğini dile getirdi.

"Halkımız bana sevgi göstermeseydi bu mesleği asla yapmazdım"

Engin, kendisinin bu mesleği yaptığını gören vatandaşların daha iyi bir yaklaşımda bulunduğunu belirterek, "Halkımızın içerisinde bu sevgiye, şefkate erişemeseydim bu mesleği asla yapamazdım" ifadelerine yer verdi.

"Ömrüm olursa bu meslekte yarım asrı devirmeyi de düşünüyorum"

Yaklaşık 2 metrelik bir alanda bu işi yaptığını ifade eden Engin, "Çeyrek asrı devirdim, ömrüm olursa yarım asrı devirmeyi de düşünüyorum. Ben buraya bir gün gelmesem evde kalamam sıkılırım, bunalırım yani burası benim için bir hobi" şeklinde konuştu.

Engin, "Arkadaşlarımız engelli olup da kendileri bir kenara çekmeyi bıraksınlar bir şeyler yapmaya 'ben de buradayım, ben de bunu yapabiliyorum' demeyi ve çevresinde de bunu daha iyi başarmayı düşünsünler her zamanda başarılı olacaklarına inanıyorum" diyerek engelli bireylere çağrıda bulundu.