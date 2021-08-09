Hastalığı için yardım isteyen Haluk Levent, hakkında çıkan "Öldü" haberlerine sitem etti
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Hastalığı için yardım isteyen Haluk Levent, hakkında çıkan "Öldü" haberlerine sitem etti

Hastalığı için yardım isteyen Haluk Levent, hakkında çıkan 'Öldü' haberlerine sitem etti
Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Kol ve diz kapaklarındaki egzama çıkan Haluk Levent, "Haydi şimdi sıra sizde. Bulun şu tedaviyi" diyerek takipçilerinden yardım istedi. Takipçilerinden istediği yardım sonrası hakkında "Öldü" haberleri yapılan sanatçı, "Öldüğüme inananlar ailemi arıyor. Ölmedim, yemin ederim" diyerek sitem etti.

AHBAP Derneği'nin başkanı Haluk Levent,yangınlardan dolayı günlerdir afet bölgesindeki çadırlarda afetzedelere yardımcı oluyor. Bir süredir egzama şikayeti yaşayan şarkıcı, sosyal medya hesabından takipçilerinden rahatsızlığı için bilgi istedi.

RAHATSIZLIĞI İÇİN YARDIM İSTEDİ

52 yaşındaki şarkıcı paylaşımında "Şu anda kollarımda ve ayak diz kapaklarımda egzama-sedef benzeri bir şey var. Vücuduma yayılmadan tedavisini yaptırmak istiyorum. Bir türlü olmadı. Bir yerlere gittim, merhemler fayda etmedi. Haydi şimdi sıra sizde? Bulun şu tedaviyi. Kaşınıyor. 1 yıldır kaşınıyor mübarek" dedi.

Hastalığı için yardım isteyen Haluk Levent, hakkında çıkan 'Öldü' haberlerine sitem etti

"ÖLMEDİM, YEMİN EDEBİLİRİM"

Levent bu paylaşımında dolayı hakkında "Öldü" ve "Şarkıcıdan kötü haber" diye yapılan haberlere isyan etti. Twitter hesabından yeni bir paylaşım yapan şarkıcı, "Her saat tweet attığım halde görüntülü videolar attığım halde öldüğüme inanan bir kitle var. Ciddi ciddi ailemi arıyorlar filan. Facebook ve YouTube yönetimlerinin bu konuyu düşünmesi gerek. Gerçeğe ulaşmak hele bu çağda bu kadar sığ mı? Ha bu arada ölmedim yemin edebilirim" ifadelerini kullandı.

Hastalığı için yardım isteyen Haluk Levent, hakkında çıkan 'Öldü' haberlerine sitem etti
Haluk Levent bu kez kendisi için yardım istedi: Bulun şu tedaviyi
Haluk Levent bu kez kendisi için yardım istedi: Bulun şu tedaviyi
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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Hastalığı için yardım isteyen Haluk Levent, hakkında çıkan "Öldü" haberlerine sitem etti - Haberler Magazin
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