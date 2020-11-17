Ormanlık alanda hayvanları otlatan besici fark etti: Polis alarma geçti
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Ormanlık alanda hayvanları otlatan besici fark etti: Polis alarma geçti

17.11.2020 13:52 | Son Güncelleme: 17.11.2020 14:20
Ormanlık alanda hayvanları otlatan besici fark etti: Polis alarma geçti

Antalya'da Çin Aslanı cinsi köpeğini uyuttuktan sonra ormanlık alana gömen vatandaş polisi alarma geçirdi. Bölgede hayvan otlatan besicinin toprağa bir şey gömüldüğünü fark etmesiyle ortaya çıkan olayda, mezarlık ekiplerince 2 metre derinliğinde kazılan çukurdan üzerine kireç dökülmüş köpek leşi çıktı.

Polis alarma geçiren olay, Konyaaltı ilçesine bağlı Molla Yusuf Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda devamlı hayvanlarını otlatan bir besici, toprağın daha önceden kazılıp tekrar kapatıldığını fark ederek durumu polise bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda polis, olay yeri inceleme ekipleri ve Büyükşehir Belediyesine bağlı mezarlık ekipleri sevk edildi. Mezarlık ekipleri belirtilen bölgeyi kazarken, polis olaya ilişkin inceleme başlattı. Yaklaşık 2 metre kazılan alanda üzeri kireçle kapatılmış köpek leşi bulundu. Köpek, kepçeyle birlikte bulunduğu alandan çıkartıldı. Polisin yaptığı çalışmalarda, alanın yaklaşık 15 gün önce bir hafriyat şirketine ait kepçeyle kazıldığı tespit edildi. Bölgeye çağrılan şirket yetkilisi ve kepçe operatörünün ifadesi alındı. Bu sırada şirket yetkilisi de köpeğin sahibi olan Fırat Kartal'ı (26) çağırdı. Olay yerine gelen Kartal, polise verdiği ilk sözlü beyanda köpeğinin 15 gün önce hastalandığını ve acısına dayanamayıp uyutma kararı aldığını, ardından da ormana gömdüğünü söyledi.
"ÇOK ACI ÇEKİYORDU"
Köpeğinin cinsinin Çin Aslanı olduğunu belirten Fırat Kartal, küçük yaşta aldığı köpeğinin son zamanlarda böbreğinden rahatsızlandığını ve çok acı çektiğini belirterek onu uyutma kararı aldığını ifade etti. Kartal, "Durumu çok kötüydü ve her gün acı çekiyordu. Biz de mecbur uyutmak zorunda kaldık. Gömmek için burayı seçtim. 15 gün önce oldu bu olay. Kimseden izin de almadım, operatöre gittim böyle bir durumun olduğunu söyledim. Onlar kazdılar, ben de köpeğimi uyutup buraya getirdim. Üstüne kireç döktüm. Çünkü hastalığı vardı, yayılmasın diye böyle bir şey yaptım" dedi.
Köpek, belediye ekiplerince hayvan mezarlığına götürülürken, Kartal ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
(Suat Metin - Huriye Ferah Vanlı - Gazi Taş/İHA)

Ormanlık alanda hayvanları otlatan besici fark etti: Polis alarma geçti
Ormanlık alanda hayvanları otlatan besici fark etti: Polis alarma geçti
Ormanlık alanda hayvanları otlatan besici fark etti: Polis alarma geçti
Ormanlık alanda hayvanları otlatan besici fark etti: Polis alarma geçti
Ormanlık alanda hayvanları otlatan besici fark etti: Polis alarma geçti
Ormanlık alanda hayvanları otlatan besici fark etti: Polis alarma geçti
Ormanlık alanda hayvanları otlatan besici fark etti: Polis alarma geçti
Ormanlık alanda hayvanları otlatan besici fark etti: Polis alarma geçti
Ormanlık alanda hayvanları otlatan besici fark etti: Polis alarma geçti
Ormanlık alanda hayvanları otlatan besici fark etti: Polis alarma geçti
Ormanlık alanda hayvanları otlatan besici fark etti: Polis alarma geçti
Ormanlık alanda hayvanları otlatan besici fark etti: Polis alarma geçti
Ormanlık alanda hayvanları otlatan besici fark etti: Polis alarma geçti
Ormanlık alanda hayvanları otlatan besici fark etti: Polis alarma geçti
Ormanlık alanda hayvanları otlatan besici fark etti: Polis alarma geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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