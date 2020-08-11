Hasta yakını, 'sosyal mesafe uyarısı' yapan hemşirenin burnunu kırdı Ağrı'da, Dr. Yaşar Er Yılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi'nde görevli hemşire, acil servis yanında kurulan koronavirüs çadırında, sosyal mesafe kuralına uyması için uyardığı hasta yakınının yumruklu saldırısına uğradı. Burnu kırılan hemşire, tepkisini sosyal medya üzerinden gösterdi.

Ağrı'da Dr. Yaşar Er Yılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi'nde görevli hemşire Sinan Doğan, acil servis yanında kurulan koronavirüs çadırında, sosyal mesafe kuralına uyması için uyardığı hasta yakınının yumruklu saldırısına uğradı. Burnu kırılan Doğan, sosyal medyadan saldırıya tepki gösterdi.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Dr. Yaşar Er Yılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi'nin acil servisinde meydana geldi. Dahiliye bölümüne muayene olan Selvi K., koronavirüs şüphesi ile acil servise yönlendirildi. Acil servisten de test yaptırması için koronavirüs çadırına gönderildi.

"ŞİDDET KOVİD DİNLEMİYOR"

Hasta ve yakınlarının sıra beklemeden çadıra girmek istemeleri üzerine hemşire Sinan Doğan, koronavirüslü hastalar olduğunu belirterek, sosyal mesafe kurallarına uyulması gerektiğini söyledi. Ancak Selvi K.'nin oğlu, Doğan'a yumruk attı. Yüzü kanlar içerisinde kalan Sinan Doğan'ın burnunda kırık oluştu. Şikayetçi olan Doğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şiddet, kovid dinlemiyor. Tedbirini almayan milletimiz, test yapmaya gelince size böyle aslan kesiliyor. Beni darp eden adamın annesinin söylediği şey ise, "Ne olmuş bir yumruk yemiş" oldu.

DAHA ÖNCE DE SALDIRIYA UĞRAMIŞ

Sinan Doğan, geçen mart ayında da acil servise getirilen Ramazan D.'nin (23) yakınlarının saldırısına uğramıştı. Doğan ile hemşire Hilal Emin Ağaoğlu'nu darp eden 4 şüpheli, savcılık işlemlerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Kaynak: DHA