Hasta yakını, sağlık çalışanını ısırıp, darp etti
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Elazığ, Polis, 3. Sayfa

Hasta yakını, sağlık çalışanını ısırıp, darp etti

Elazığ'da bir hasta yakını iddiaya göre, tartıştığı poliklinik sekreteri S.D.'nin kolunu ısırıp darp etti.

09.03.2020 12:11 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:11
Hasta yakını, sağlık çalışanını ısırıp, darp etti

Elazığ'da bir hasta yakını iddiaya göre, tartıştığı poliklinik sekreteri S.D.'nin kolunu ısırıp darp etti.


Olay, Fırat Üniversitesi Hastanesi Göğüs Polikliniğinde medyana geldi. İddiaya göre, Bir yakınını hastaneye getiren F.U., poliklinik sekreteri S.D. ile tartışıp saldırdı. Hasta yakını saldırdığı S.D.'yi hem darp etti, hem de kolunu ısırdı. Hastanedeki güvenlik görevlilerinin müdahale etmesiyle F.U., polis tarafından gözaltına alındı. Öte yandan darp edilen S.D.'ye kuduz aşısı yapılıp tedavi altına alındığı bildirildi.


Bu hadiselerin artık olmaması gerektiğini belirten Kamu Sağlık-Sen Genel Başkanı Ümit Karataş, "Hayatları pahasına hayat kurtarmaya çalışan sağlık personellerinin yine hayatlarını kurtardığı kişiler tarafından şiddete maruz kalmasını öncelikle insani olarak kınıyorum. Kamu görevlisini görevi başında darp etmek veya buna teşebbüs etmek, hukukumuzda cezai karşılığı olan bir husustur. Bu konuda arkadaşımız davacı olmuştur. Arkadaşımızın hakkını korumak için hukuki çalışmaları başlattık, kendisine gerekli desteği vereceğiz. Hiçbir çalışanımız gelen hasta veya hasta yakınlarının kötülüğünü istemez. Darp olayını gerçekleştiren şahsın, adalet önünde hak ettiği cezayı alacağına inanıyoruz. Bu tür olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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