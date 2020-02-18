"Hasta güvenliğinde başrol hemşirede"

18.02.2020 11:55 | Son Güncelleme: 18.02.2020 11:55

Hastaların tedavi süreci ve bakımlarının uluslararası standartlara uyumlu olması için 6 önemli unsur öne çıkıyor. Hasta güvenliğini sağlayan bu unsurlardaki başrol ise hemşirelerde. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Meryem Kapancı "Hasta güvenliğinde hemşirelik hizmetlerine çok büyük iş düşüyor. Hemşirelerimiz bakım ve tedavi süreçlerinin yanı sıra kalite ve hasta güvenliği komitelerinde, bölüm iyileştirme faaliyetlerinde aktif görev alıyor. Biz de hasta güvenliği kültürü oluşturmak için kapsamlı eğitim programları ile hemşirelerimizi donanımlı hale getiriyoruz" dedi.

Hasta güvenliğinde kilit rol oynayan hemşirelik hizmetlerine ilişkin Medipol Mega Üniversite Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Yöneticisi Meryem Kapancı, açıklamalarda bulundu. Kapancı, "Hasta güvenliğinde amaç, sağlık hizmetine bağlı hataların önlenmesi ve hataların neden olduğu hasta hasarlarının ortadan kaldırılması veya azaltılmasıdır. Sağlık çalışanları eğitim süreçlerinde Hipokrat'ın 'Önce zarar verme', Florance Nightingale'in 'Hastanelerde ilk kural hastaya zarar vermemektir' öğretileri ile yetişirler" diye konuştu.

HASTA GÜVENLİĞİNİN TEMEL HEDEFLERİ?

Kapancı, hasta güvenliğinin temel hedeflerine ilişkin ise "Süreçlerdeki basit hataların hasta ve sağlık çalışanlarına zarar verecek şekilde ortaya çıkmasını engelleyecek tasarımlar yapmak ve hataların hasta ve sağlık çalışanlarına ulaşmadan önce belirlenmesini, raporlanmasını ve düzeltilmesini sağlayacak önlemler almak hasta güvenliğinin temel hedefleridir" ifadelerini kullandı.

ULUSLARARASI STANDARTLARDAKİ 6 HEDEF

Hedeflere ulaşmak için uluslararası standartlarda belirtilen 6 hasta güvenliği hedefi bulunduğuna işaret eden Kapancı, "Bu hedefler hasta kimlik bilgilerinin doğrulanması, etkili iletişimin sağlanması, düşmelerin önlenmesi, güvenli cerrahi, yüksek riskli ilaçların güvenli uygulanması ve hastane enfeksiyonlarının önlenmesidir. Hasta kimlik bilgilerinin doğrulanması kapsamında tüm hastalarımıza kimlik belirleyici kol bantları takılır. Örneğin, alerjik hastalarda kırmızı, diğer hastalarda beyaz renkli kol bandı kullanılır. Her türlü işlem, girişim ya da transfer öncesi kol bandı üzerinde yer alan hasta kimlik bilgileri mutlaka doğrulanır. Etkili iletişimin sağlanması için de tüm iletişimlerde açık ve net bir dil kullanılır. Hasta teslimlerinde SBAR hemşire bilgi aktarım formu kullanılır. Hasta ile ilgili kayıtlar önemli iletişim kaynağıdır bu nedenle kayıt sürecinde yazılı iletişim kurallarına dikkat edilir, kayıtlar özenli ve eksiksiz tutulur. Düşmelerin önlenmesi amacıyla da tüm hastalarımız Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen düşme riski değerlendirme ölçekler üzerinden değerlendirilir. Düşme riski yüksek hastaların kapısına yeşil yonca figürü asılır. Hasta ve ailesine düşme önleme rehberi üzerinden dikkatle eğitim verilir. Güvenli cerrahi de ise hekim tarafından hastadan alınan cerrahi işlem onamı ve anestezi onam formları kontrol edilir. Güvenli cerrahi kontrol listesi üzerinden cerrahi sürecin her basamağında güvenlik süreçleri medikal ekip tarafından tek tek kontrol edilir. Yüksek riskli ilaçların güvenli uygulanması konusunda yazılı hekim istemi olmadan ilaç uygulaması yapılmaz ve yüksek riskli ilaçlara kontrollü erişim sağlanır. Hastane enfeksiyonlarının önlenmesi amacıyla da hastaya temastan önce, temizlik ve aseptik işlemlerden önce, hastaya temastan sonra, vücut sıvılarına temastan sonra, hasta çevresine temastan sonra eller yıkanır ve dezenfekte edilir. İzolasyon ve temizlik kurallarına dikkat edilir" dedi.

"GERÇEKÇİ EĞİTİM ORTAMI SAĞLIYORUZ"

Hasta güvenliği kültürü oluşturmak için kapsamlı eğitimler ve programlar düzenlediklerine dikkat çeken Kapancı, "Son derece donanımlı eğitim-gelişim ve enfeksiyon kontrol hemşirelerimiz tarafından yürütülen hemşirelik eğitim programı ile ekibimizde sürdürülebilir hasta güvenliği kültürü oluşturmayı hedefliyoruz. Hemşirelik hizmetleri müdürlüğü bünyesinde işe başlayan tüm çalışanlarımız kaliteli sağlık hizmeti sunumu ve hasta güvenliği hedefleri konularında 100 saatlik hemşirelik oryantasyon eğitimleri alırlar. Eğitimlerde senaryo ve maketler kullanılarak simülasyon ve hatalar odası gibi uygulamalar ile gerçekçi öğrenme ortamı sağlanır. Ön test ile son test ve uygulama sınavları ile öğrenme pekiştirilip değerlendirilir. Oryantasyon eğitimlerini tamamlayan tüm çalışanların iki ile altı ay arasında değişen bölüm uyum eğitimleri, bulundukları kliniğe özgü geliştirilen klinik adaptasyon formları doğrultusunda, alanlarında tecrübeli yönetici hemşirelerimiz rehberliğinde yürütülür. Ayrıca yönetici ve eğitimci ekibimizin yaptığı sürekli gözlem ve geribildirimlerle hasta güvenliği uygulamalarının sürekliliği sağlanır. Eğitimler belirli aralıklarla güncel bilgiler ışığında tekrarlanır" dedi.

Kaynak: DHA