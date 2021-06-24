Hasta eşeği yolun karşısına geçirerek insanlık dersi verdi

Adıyaman'da bir inşaat işçisi, hasta olduğu için yolun karşı tarafına geçemeyen bir eşşeği karşıya geçirerek insanlık dersi verdi.

Altınşehir Mahallesi'nde yapımı devam eden bir inşaatta çalışan Ramazan Bozan isimli bir işçi, bir ayağında problem olan ve araçlardan dolayı yolun karşı tarafına geçemeyen eşeği fark etti.

ARAÇLARI DURDURUP EŞEĞİ KARŞIYA GEÇİRDİ

Yaptığı işi bırakarak hemen eşeğin yanına koşan Ramazan Bozan, yoldan geçen araçları durdurarak eşeği yavaş adımlarla yolun karşı tarafına geçirdi.

İNSANLIK DERSİ

Bu hareketiyle adeta insanlık dersi veren Bozan, daha sonra eşeği bırakarak işine kaldığı yerden devam etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı