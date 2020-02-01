Hasta almaya giden ambulans kara saplandı
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Hasta almaya giden ambulans kara saplandı

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde, hasta almaya giderken kara saplanan ambulans karla mücadele ekipleri tarafından kurtarıldı.

01.02.2020 17:33 | Son Güncelleme: 01.02.2020 17:33
Hasta almaya giden ambulans kara saplandı

'ın ilçesinde, hasta almaya giderken kara saplanan ambulans karla mücadele ekipleri tarafından kurtarıldı.

Gercüş ilçesine bağlı Yayladüzü Köyü'nde rahatsızlanan Ömer 'in yakınları, sağlık ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine Gercüş Devlet Hastanesi'nden Yayladüzü köyüne yola çıkan ambulans, kara saplandı. Sağlık görevlilerinin vermesi üzerine bölgeye İlçe Özel İdaresince karla mücadele ekipleri sevk edildi. Ekipler, iş makinesiyle yolu açıp, ambulansı kurtardı.Ambulans köye gidip, Ömer Basel'i Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Basel'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 


Kaynak: DHA
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