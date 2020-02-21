Hassa Belediyesi 7. Geleneksel Futbol Turnuvası başladı
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Hassa Belediyesi 7. Geleneksel Futbol Turnuvası başladı

Hassa Belediyesi 7. Geleneksel Futbol Turnuvası, 16 takımın katılımıyla başladı.

21.02.2020 15:04 | Son Güncelleme: 21.02.2020 15:04
Hassa Belediyesi 7. Geleneksel Futbol Turnuvası başladı

Belediyesi 7. Geleneksel Turnuvası, 16 takımın katılımıyla başladı.

Hassa Belediyespor Kulüp Başkan , AA muhabirine, turnuvaya 16 takımın katıldığını söyledi.

Şehir Stadı'nda düzenlenen turnuvanın 1 Nisan'a kadar süreceğini ifade eden Demir, organizasyona aralarında Suriyelilerin de bulunduğu 288 sporcunun katıldığını belirtti.

Demir, turnuva sonunda dereceye giren takımlara ve sporculara çeşitli hediyeler verileceğini aktardı.

Kaynak: AA
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