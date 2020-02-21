Hassa Belediyesi 7. Geleneksel Futbol Turnuvası başladı
Hassa Belediyesi 7. Geleneksel Futbol Turnuvası, 16 takımın katılımıyla başladı.
Hassa Belediyesi 7. Geleneksel Futbol Turnuvası, 16 takımın katılımıyla başladı.
Hassa Belediyespor Kulüp Başkan Fatih Demir, AA muhabirine, turnuvaya 16 takımın katıldığını söyledi.
Şehir Stadı'nda düzenlenen turnuvanın 1 Nisan'a kadar süreceğini ifade eden Demir, organizasyona aralarında Suriyelilerin de bulunduğu 288 sporcunun katıldığını belirtti.
Demir, turnuva sonunda dereceye giren takımlara ve sporculara çeşitli hediyeler verileceğini aktardı.