Hassa Belediyesi 7. Geleneksel Futbol Turnuvası başladı

21.02.2020 15:04 | Son Güncelleme: 21.02.2020 15:04

Hassa Belediyesi 7. Geleneksel Futbol Turnuvası, 16 takımın katılımıyla başladı.

Hassa Belediyespor Kulüp Başkan Fatih Demir, AA muhabirine, turnuvaya 16 takımın katıldığını söyledi.

Şehir Stadı'nda düzenlenen turnuvanın 1 Nisan'a kadar süreceğini ifade eden Demir, organizasyona aralarında Suriyelilerin de bulunduğu 288 sporcunun katıldığını belirtti.

Demir, turnuva sonunda dereceye giren takımlara ve sporculara çeşitli hediyeler verileceğini aktardı.

Kaynak: AA