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Hasret sona erdi

Hasret sona erdi
Hürriyet - Haberler | Magazin

Dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say, pandemi nedeniyle uzun süredir bir araya gelemediği İstanbullu dinleyicileriyle Maximum Uniq Açıkhava'da buluştu.

Dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say, pandemi nedeniyle uzun süredir bir araya gelemediği İstanbullu dinleyicileriyle Maximum Uniq Açıkhava'da buluştu. Sanatçıyı dinlemeye gelenler arasında İnci Aksoy, Arzu Kaprol, Özlem ve Murat Güsar, Sedef İybar, Yonca Bagana ve Tuğba Yazıcı gibi ünlü isimler de vardı. 1.5 yılın ardından özel bir repertuvarla sahneye çıkan sanatçı 90 dakika süren konserinde, İstanbullulara müzik ziyafeti sundu.

Kaynak: Hürriyet

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