Haşema nedir, nasıl kullanılır, ne tür kumaştan üretilir?
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Haşema nedir, nasıl kullanılır, ne tür kumaştan üretilir?

Haşema kullanım alanları nelerdir? Haşema kumaşı nasıl olmalıdır? Haşema seçerken nelere dikkat edilmeli? gibi aklınıza gelebilecek daha fazla soru için burayı okumalısınız.

Haşema nedir, nasıl kullanılır, ne tür kumaştan üretilir?
06.06.2020 12:18 | Son Güncelleme: 06.06.2020 12:23

Yaz aylarında kullanılan, muhafazakar kesimin tercih ettiği, genellikle iki parçadan oluşan plaj giysisidir. Zamanla haşema modelleri değişmiş, modern tasarımlar ön plana çıkmaya başlamıştır.

Her beden, desen ve renkte bulabileceğiniz haşema modelleri,hareket özgürlüğünü kısıtlamaması ve dinin gerektirdiği koşullara uygun olması için likralı kumaşlardan üretildi.

Haşema nedir, nasıl kullanılır, ne tür kumaştan üretilmiştir?

Likralı kumaşların %80'i polyemid, %20'si ise, elastan oluşmuştur. Haşema alırken bu noktalara dikkat etmeli, etikette bu rakamları görürseniz kaliteli olduğunu anlayabilirsiniz. Qras.com adresinde rahatlıkla bulabileceğiniz bu ürünler, güvenilir ve farklı modelleri ile sizleri beklemektedir.

Kullanım alanlarına göre haşeme

Tesettür haşemaları: Haşema dendiğinde ilk aklatesettür giyim gelmektedir. Erkekler ve kadınlar için üretilen haşema zamanla model, renk ve kullanım olarak değişim gösterdi. Erkek haşemaları, diz altına kadar uzun şortu verahat tişört ile kombinlenmiştir. Havuzda, denizde ve plaj yakınlarında hem rahat hareket etmeleri hem de dini kurallara uyulması amacıyla üretilmiştir.

Sporcu haşemaları: Profesyonel olarak spor yapan kişiler, zaman zaman haşema tercih eder. Tayt ve uzun tunik ile kombin yapılmış bu model, sporcuların daha rahat hareket etmeleri için yapılmıştır.

Sağlık problemlerinde haşema: Güneş alerjisi bulunan kişilerin bu eğlenceden mahrum kalmaması için tasarlanmıştır. Bu kişiler uzun tayt üstüne uzun kollu haşema modellerini tercih etmektedir.

Haşema nedir, nasıl kullanılır, ne tür kumaştan üretilmiştir?

Haşema alırken nelere dikkat edilmeli?

Kumaş kalitesine: Kumaşın kalitesi rahat hareket etmeniz için çok önemlidir. Kumaş yapısı vücudunuza zarar vermemesi ve tahriş etmemesi sağlık açısından önemlidir.

Bone ve eşarp seçimine: Bone ve eşarp seçimi, yüzerken kafanızdan çıkması ihtimalinden dolayı önem arz eder. Bone sıkı ve eşarp sıkı ve uzun olmalıdır.

Model seçimine: Haşema modelleri çok çeşitlidir. Zevkinize ve kalitesine göre tekli, bütün ve bol haşemalar tercih edebilirsiniz.

Çabuk kuruyabilmeli: Çabuk kuruyabilmesi hem sağlığınız için hem de vücuda yapışması konusunda önemli noktadır.

Renk seçimi: Birçok renk yelpazesine sahip haşema modelleri, canlı, ve koyu renk olarak birçok seçim alternatifi sunmaktadır.

Haşema zaman içinde değişikliğe uğramıştır. Eğlencenizi dilediğiniz gibi yaşayabilir hemde dini kurallara uyarak. Güvenirliğin önemli, olduğu haşema tercihlerinde, kalite büyük önem taşımaktadır.Kumaş kalitesi ve tasarımları ile hayran kalacağınız birçok çeşisi qras.com adresinden ulaşabilirisiniz.

Haşema nedir, nasıl kullanılır, ne tür kumaştan üretilmiştir?
Haber Yorumları (1)
ELA VURUŞ: Haşemanın yapışmaması önemli, kalite kumaştan üretilen haşemaları alın. Yoksa tatil zehir olur. benden söylemesi.
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