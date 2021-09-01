Haşema ile havuza girmek isteyen kadına şok yasak
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Haşema ile havuza girmek isteyen kadına şok yasak

Haşema ile havuza girmek isteyen kadına şok yasak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Dikili ilçesinde kiraladığı yazlık villanın havuzuna, haşema ile girmek isteyen bir kadın, site yönetimi tarafından yasak olduğu gerekçesiyle engellendi.

İzmir'in Dikili ilçesinde kiraladığı yazlık villanın havuzuna, haşema ile girmek isteyen bir kadın, site yönetimi tarafından yasak olduğu gerekçesiyle engellendi. Haşema ile havuza girmesi engellenen kadın, site yönetimi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunurken, site yönetimi kararın yönetim kurulu kararı olduğunu, kararı görmek isteyen mağdur kadına ise kiracı olduklarından kararı gösteremeyeceklerinin söylendiği öğrenildi.

Olay 3 Ağustos günü ilçeye bağlı Kabakum Mahallesi'nde bulunan Doktorlar ve İşadamları Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre İstanbul Eyüp Sultan'da özel bir şirketin bilişim teknolojileri müdürü olarak çalışan Harun Çetin, Dikili'de bulunan firmasındaki işler nedeniyle 1 ay boyunca ilçede kalmak için siteden yazlık villa kiraladı. Kaldıkları evin hemen yanında bulunan ve tüm sitenin kullanımına açık olan havuza, tesettür mayosu olarak bilinen haşema ile girmek isteyen Harun Çetin'in eşi Tuğçe Çetin, burada site yönetimi tarafından engellendi. Haşema ile havuza girmenin site yönetim tarafından alınan karar ile yasaklandığını ileri süren kişiler, havuzun yanında bulunan 'yasak tabelasını' delil gösterdi.

Suç duyurusunda bulundu

Yaşanan olay üzerine konuyu site yönetimi ile konuşmak, alınan kararın insan hak ve özgürlüklerine aykırı olduğunu belirten Harun Çetin, bu girişiminde başarılı olamadı. Çetin'in konuştuğu site yöneticileri kendisine yasakta ısrar edince, Harun Çetin, sitenin yönetim kurulu kararını görmek istedi. Site yönetimi tarafından bu isteği de yerine getirilmeyen Harun Çetin, aldığı "Sen kimsin ki? Kat maliki değilsin, benim ortağım değilsin. Karar havuzun kenarındaki tabelada yazıyor" cevabı karşısında şaşkına döndü. Harun Çetin ise kiracı olduklarından site havuzundan diğer kat malikleri gibi yararlanma haklarının olduğunu, inancına uygun kıyafet giyme hürriyetinin olduğunu, ayrımcılık yapılmaması gerektiğini, buna karşı çıkmalarının özgürlüğe ve havuza giren diğer kişilerle olan eşitliğe engel teşkil ettiğini söyledi. Yaşanan olayın ardından sivil toplum kuruluşlarıyla temasa geçen Tuğçe ve eşi Harun Çetin, Dikili Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak site yönetim kurulu üyeleri hakkında "nefret ve ayrımcılık" suçlamasıyla şikayetçi oldu.

"Başka insanların da mağdur olmaması için"

Yaşanan olayla ilgili açıklama yapan Harun Çetin, "Sonuç olarak, benzer mağduriyetler yaşanmaması için site yönetiminin uyguladığı haksız uygulamanın kaldırılarak başka insanların mağdur olmaması için kat malikleri kurulu kararının ayrımcılık yasağına aykırı davrandığı, inancım nedeniyle hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerden karşılaştırılabilir durumdakilere kıyasla eşit şekilde yararlanamamam sebebiyle site yönetim kararının kaldırılması, site yönetimine idari para cezası uygulanması ve maddi ve manevi zararımın karşılanmasını istiyorum" sözlerine yer verdi. - İZMİR

Haşema ile havuza girmek isteyen kadına şok yasak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Haşema ile havuza girmek isteyen kadına şok yasak - Haberler
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