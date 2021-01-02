Haseke'de Esed rejimine bağlı Şebbiha üyesinin attığı el bombasının patlaması sonucu 1 sivil öldü
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Haseke'de Esed rejimine bağlı Şebbiha üyesinin attığı el bombasının patlaması sonucu 1 sivil öldü

02.01.2021 19:01 | Son Güncelleme: 02.01.2021 19:04
Haseke'de Esed rejimine bağlı Şebbiha üyesinin attığı el bombasının patlaması sonucu 1 sivil öldü

Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke ilinde Beşşar Esed rejimine bağlı yerel güvenlik güçleriyle gerginlik yaşayan bir Şebbiha üyesinin attığı el bombasının patlamasıyla bir kişi öldü, 25'i yaralandı.

Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke ilinde Beşşar Esed rejimine bağlı yerel güvenlik güçleriyle gerginlik yaşayan bir Şebbiha üyesinin attığı el bombasının patlamasıyla bir kişi öldü, 25'i yaralandı.

AA'nın yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Haseke il merkezinde Esed rejimi kontrolündeki bir bölgede yerel polislerle gerginlik yaşayan bir kişi, yakalanmamak için yanında taşıdığı el bombasını kalabalığın üzerine attı.

Bombanın infilak etmesi sonucu 1 sivil olay yerinde can verirken, çoğu sivil toplam 25 kişi de yaralandı.

Olayı gerçekleştiren kişinin ise Esed rejimine bağlı Şebbiha milislerinin bir üyesi olduğu öğrenildi.

Esed rejiminin, halk gösterilerini şiddet kullanarak bastırırken hukuki sorumluluktan kaçmak için kullandığı paralı Şebbiha milisleri, Suriye'de savaş suçlarıyla anılıyor.

Şebbiha üyesi olayın ardından rejim güçlerince alıkonuldu.

Rejimin Haseke'deki varlığı

Esed rejimi ve terör örgütü YPG/PKK, Haseke kentini birlikte yönetiyor.

Rejim güçleri Haseke il merkezindeki Kevkep Dağı, güvenlik birimi ve 156. Tugayı kontrol ediyor. Kamışlı ilçe merkezinde ise rejime ait bir havaalanı ve askeri tugay ile bir güvenlik birimi yer alıyor.

???????Haseke ilindeki bazı devlet kurumları ise Esed rejiminin kontrolünde bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mohamad Misto

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