Hasankeyf'teki mağaralara restorasyon yapılması talebi

11.12.2019 12:48 | Son Güncelleme: 11.12.2019 12:54

Aktivist Emin Bulut, Batman'ın antik kenti Hasankeyf'te bulunan mağaralara restorasyon çalışması yapılıp turizme kazandırılmasını istedi.



Aktivist Emin Bulut 12 bin yıllık Hasankeyf'te darphane ile şelale kısmı arasındaki bölgede ortalama 2 bine yakın mağaranın bulunduğunu ve bunun turizme kazandırılması için çalışmalar yapılması gerektiğini belirtti. Aktivist Emin Bulut, "Hasankeyf'in eski yerleşkesinde mevcut bulunan darphane ile şelale kısmı arasındaki bölgede ortalama 2 bine yakın mağara yerleşkesi var ve bu mağara yerleşkesi Hasankeyf'in tarihinde çok önemli bir yer edinmekte. 12 bin yıllık Hasankeyf tarihinde dünyada kurulan ilk mağara şehir olarak geçmektedir. Bu açıdan ele aldığımızda mevcut Hasankeyf yerleşkesinin ekolojik turizme açılması için bir planlama yapılması gerekir, yetkililerden dileğimiz burada bir bakım, onarım ve restorasyon çalışması uygulanmalı. Çünkü buralar mağaralarla Hasankeyf ünlüdür. Mağara turizmi açısından da baktığımızda bölgenin en zengin yerleşkesine sahip antik yerleşim yeridir. Baktığımızda Hasankeyf'in Üçyol köyünde yapılan 10 tane apart mağara otel tesisi vardı. Bu projeyi de bizler desteklemiştik. Buranın hem yoğun bakımda mağara yerleşkesi ve ciddi anlamda doğal yaşam alanı var. Sağımızda Selahi bahçeleri dediğimiz Eyyubiler döneminden kalma bu bağ ve bahçeler mevcut mağara yerleşkesiyle bütünleşirken barajın sularını yükselmesiyle birlikte buraya nazır mağaraların daha güzel bir görüntü çizeceğini düşünüyorum. En azından eski Hasankeyf'te kalan bu mağaraların bir an önce temizlenip bakımlarının yapılması, restorasyon için hazır hale gelmesi gerekmekte ve bölgenin turizmi açısından ciddi anlamda bir destinasyon sağlayacaktır. Bu konuda bizim yetkililerden temennimiz iyi bir turizm eylem planının hazırlanması ve bu noktada buranın hem mağara turizmine hem ekoloji turizmine hem de doğa turizmine hazır hale gelmesini temenni ediyoruz" dedi. - BATMAN

Kaynak: İHA