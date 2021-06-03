Hasan Saltık kimdir? Hasan Saltık neden öldü?

Kalan Müzik sahibi Hasan Saltık, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Müizk dünyasını yasa boğan gelişme sonrası

Kalan Müzik'in sahibi Hasan Saltık'ın acı haberini sanatçı Ferhat Tunç, sosyal medya hesabından duyurdu. Peki, Hasan Saltık kimdir? Hasan Saltık neden öldü?

HASAN SALTIK NEDEN ÖLDÜ?

Hasan Saltık'ın geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybettiğini öğrenildi.

HASAN SALTIK KİMDİR?

Doğum tarihi: 1964

Kaç yaşında: 57yaşında

Nereli: Hozat

Kalan Müzik'in kurucusudur. Klasik Türk Müziği'nin, Anadolu, Kafkas ve Balkan halk müziklerinin nadide örneklerini derlemiş ve yayımlamıştır.

1964 yılında Tunceli'de doğdu. İlköğrenimini Tunceli'de, ortaöğrenimini İstanbul'da tamamladı. İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda başladığı obua eğitimini ekonomik güçlükler nedeniyle yarım bırakarak Suadiye Lisesi'ne devam etti.

Amcasının oğlu Rahmi Saltuk'un plak şirketinde dört yıl çalıştıktan sonra 1992 yılında Kalan Müzik'i kurdu Unutulmaya yüz tutmuş arşivlik kayıtlarını elinde bulunduran koleksiyonerlerden ve eski müzisyen ailelerinden derlediği etnomüzikolojik çalışmalar için de önem taşıyan eserleri "Kalan Müzik" etiketi altında yayınladı. Çeşitli yörelerin ulusal ve uluslararası arşivlerde; özellikle şahısların ellerinde saklanmış ya da unutulmuş kendi dillerinde müzik örneklerini içeren albümler yayınladı. Bizzat o yörelerde yaşayan sanatçılar tarafından kendi arkaik dil ve lehçelerinde seslendirdikleri müzik eserlerinin derlenmesi için araştırmacılara destek verdi, yapılmalarına ön-ayak oldu. Pomak göçmenlerinden Tahtacı Türkmenlerine, Sadettin Kaynak'tan, Münir Nurettin Selçuk'a, Hacı Taşan'dan, Hisarlı Ahmet'e, Hafız Yaşar'dan Muharrem Ertaş'a; Neşet Ertaş'tan Neyzen Tevfik'e, Malatyalı Fahri'den Âşık Veysel'e uzanan bir arşiv malzemesini yayımladı.

Türkiye'nin zengin kültür potansiyelini ortaya çıkarmaya dönük dokuzyüzü aşkın proje gerçekleştirdi. Projeleriyle Anadolu kültür mirasının, uluslararası festivaller yoluyla dünyaya açılmasına, dünyanın en prestijli arşiv ve kütüphanelerinde dinleyicilerle ve akademisyenlerle buluşmasına imkân sağladı. 1998'de kemancı Cihat Aşkın'ın 'Minyatürler'iyle Klasik Batı Müziği alanına yöneldi.

MÜYAP Yönetim Kurulu üyesidir.

2 Haziran 2021 gecesi hayatını kaybetti.