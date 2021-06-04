Hasan Saltık'a veda (1)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Hasan Saltık'a veda (1)

Hasan Saltık'a veda (1)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Müzik camiasının efsane ismi Hasan Saltık, Kartal Cemevi'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanıyor.

Müzik camiasının efsane ismi Hasan Saltık, Kartal Cemevi'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanıyor.

Kalan Müzik'in sahibi ve kurucusu, müzik yapımcısı Hasan Saltık, Bodrum'da geçirdiği kalp krizi sonucu 57 yaşında hayatını kaybetmişti. Hasan Saltık bugün Kartal Cemevi'nde son yolculuğuna uğurlanıyor. Törene ünlü sanatçılar Ali Rıza Binboğa, Volkan Konak, Kenan İmirzalıoğlu ve Şevval Sam'ın da aralarında olduğu çok sayıda arkadaşı ve dostu da katıldı. 


Hasan Saltık'a veda (1)
Hasan Saltık'a veda (1)
Hasan Saltık'a veda (1)
Hasan Saltık'a veda (1)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Yapımcı Hasan Saltık'ın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu
Yapımcı Hasan Saltık'ın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu
Magazin Bergen İrem Derici Oğuzhan Koç İlker Kaleli
Spor Gervinho Okay Yokuşlu Roland Garros Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hasan Saltık'a veda (1) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.6.2021 14:02:26. #1.15#

title