Hasan Saltık'a veda (1)

Müzik camiasının efsane ismi Hasan Saltık, Kartal Cemevi'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanıyor.

Müzik camiasının efsane ismi Hasan Saltık, Kartal Cemevi'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanıyor.

Kalan Müzik'in sahibi ve kurucusu, müzik yapımcısı Hasan Saltık, Bodrum'da geçirdiği kalp krizi sonucu 57 yaşında hayatını kaybetmişti. Hasan Saltık bugün Kartal Cemevi'nde son yolculuğuna uğurlanıyor. Törene ünlü sanatçılar Ali Rıza Binboğa, Volkan Konak, Kenan İmirzalıoğlu ve Şevval Sam'ın da aralarında olduğu çok sayıda arkadaşı ve dostu da katıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı