Hasan Şahbaz Seramik Sergisi Açıldı

Tepebaşı Belediyesi tarafından 11'incisi düzenlenen Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu kapsamında gerçekleştirilen sergiler beğeniye sunulmaya başladı.



Sempozyum dahilinde hazırlanan Hasan Şahbaz Seramik Sergisi, Tepebaşı Belediyesi Atila Özer Karikatürlü Ev'de açıldı. Serginin açılışına Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın yanı sıra Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi ve Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu Sanat Danışmanı Profesör Bilgehan Uzuner, sempozyuma katılan sanatçılar ve sanatseverler katıldı.



Burada bir konuşma yapan Hasan Şahbaz, "Eskişehir'de olmaktan her zaman onur, gurur duydum. Bu davet için tekrar teşekkür ediyorum. Başkan Ataç'a ve Bilgehan Hoca'ya da çok teşekkür ediyorum. Onların desteği ile bu sempozyum büyüdü. Sempozyumun çok özel bir yeri var bende. Bu sergimle sempozyumda olmaktan onur duyuyorum" şeklinde konuştu.



"Sempozyum gelişerek sürüyor"



Ardından konuşan Profesör Bilgehan Uzuner ise "2001 yılında başladığımız bu renkli sempozyum, başkanımızın engin desteği ile gelişerek sürüyor. Bizler de şanslıyız ve şehri de şanslı kılmaya çalışıyoruz. Hasan Şahbaz da davetimizden itibaren sıkı bir tempoyla çalıştı. 6 kilogram verdiğini söyledi. Bunun karşılığında olağanüstü bir performans ortaya çıktı" dedi.



"11 ayın çalışması sempozyuma yansıyor"



Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da, "Bugün Eskişehir ve bizim için güzel bir gün. Biz bütün yıl Pişmiş Toprak Sempozyumu'nun gelişini bekleriz ama 15 gün o kadar çabuk geçer ki bir sonraki yılı beklemeye başlarız. 11 ayın çalışması, Eylül ayındaki sempozyuma yansıyor. Sevgili Hasan'ın verdiği kilolar eserlere gitmiş. Bu iş bir sabır işidir. Eserler çok güzel, hocamızın eline sağlık. Sempozyumda 15 gün bizi bekliyor. Sanatçılarımızla, öğrencilerimizle, vatandaşlarımızla güzel bir 15 gün olmasını diliyorum. Bu sempozyumun en önemli özelliklerinden biri vatandaşların da katılması" ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından Başkan Ataç ve katılımcılar sergiyi gezerek, eserleri inceledi. Sergi, 22 Eylül tarihine kadar görülebilecek. - ESKİŞEHİR