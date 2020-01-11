Hasan Ruhani kimdir? Hasan Ruhani kaç yaşında? Hasan Ruhani hayatı, biyografisi

11.01.2020 12:09 | Son Güncelleme: 11.01.2020 12:11

Hasan Ruhani Türkçe biliyor mu? İran Cumhurbaşkanı Hasan Feridun Ruhani'nin babası Esedullah Feridun'da siyasi eylemleri nedeniyle çoğu kes tutuklanmıştır. Ruhani ise Pehlevi'ye karşı çalışmaları neticesinde tutukluluk dönemi yaşadı. İşte Hasan Ruhani hakkında ayrıntılı bilgi...

HASAN RUHANİ KİMDİR?

Ruhani, 12 Kasım 1948'de Simnan Eyaleti'nin Surhe şehrinde dünyaya geldi. Babası Hac Esedullah Feridun, Surhe'de bir baharat dükkanının sahibiydi. Baba Esedullah Feridun'un Muhammed Rıza Pehlevi döneminde siyasal anlamda aktif olduğu ve ilk olarak 1962'de tutuklandığı sonrasında da 1979'da İran Devriminden önce yirmi kez tutuklandığı söyleniyor. Dini eğitimlerinden sonra 1969 yılında başladığı Tahran Üniversitesi'ndeki hukuk eğitimini 1972 yılında tamamladı. 1979 yılında Büyük Britanya'ya giderek İskoçya'daki Glasgow Caledonian Üniversitesi'nde çalışmalarını sürdürdü, 1995 yılında hukuk alanında masterını, 1999 yılında ise doktorasını tamamladı.

Hasan Ruhani, İran İslamcı hareketinin başlangıcında Ayetullah Ruhullah Humeyni'yi takip ederek siyasi olarak aktif hale geldi. 1965 yılında İran'da Pehlevi'ye karşı harekete geçti. O yıllarda birçok defa tutuklandı. İran'ın dışında, yurt dışında okuyan İranlı öğrencilere halka açık konuşmalar yaptı ve Fransa'ya giden Humeyni'ye katıldı. İran İslam Devrimi'nden sonra İslam Cumhuriyeti'ni istikrara kavuşturmak amacıyla çalışmalar yürüttü ve ilk adım olarak, düzensiz İran ordusunu ve askeri üslerini örgütlemekle işe başladı. 1980'de İran Meclisine seçildi. Devrim sonrası Mecliste 20 yıl görev aldı. 2013 yılında Mahmud Ahmedinejad yerine İran'ın 7. Cumhurbaşkanı seçildi.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, 1968 yılında Sahibe Arabi ile evlendi ve bu evlilikten 5 çocuğu meydana geldi. Ayrıca iyi derecede Fransızca, Almanca, İngilizce, Arapça ve Rusça biliyor.