Hasan Kızıl kimdir? Hasan Kızıl nereli, kaç yaşında?
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Mardin, Magazin, Güncel

Hasan Kızıl kimdir? Hasan Kızıl nereli, kaç yaşında?

Hayat Tamircisi Hasan Kızıl kimdir araştırılıyor. Kanal D ekranlarında 'Hayat Tamircisi' adında, programla ekrana gelecek olan Hasan Kızıl, engelli hayvanların dertlerine çare buluyor. Kızıl, 1995 yılında Mardin'de doğdu ve Mardin Derik'te yaşıyor. Hayat Tamircisi Hasan Kızıl kaç yaşında? Hasan Kızıl hayatı, biyografisi haberimizde.

10.04.2020 11:26 | Son Güncelleme: 10.04.2020 11:26
Hasan Kızıl kimdir? Hasan Kızıl nereli, kaç yaşında?

Hasan Kızıl giriştiği yardım faaliyetleri sayesinde tanındı. Özellikle TEDx konuşmasıyla adını duyuran Hayat Tamircisi Hasan Kızıl, rahatsız olan bir kediyi veterinere yetiştimeye çalışırken üniversite sınavına giremedi. Lise yıllarında da engelli vatandaşlar için projeler üreten Hasan Kızıl kaç doğumlu? Hasan Kızıl kimdir kısaca...

HASAN KIZIL KİMDİR?

Kızıl, 1995 yılında Mardin'de dünyaya geldi. Liseyi açık öğretimden tamamladı ve lise döneminde görme engelli vatandaşlar için navigasyonlu baston projesiyle adından söz ettirdi. Üniversite eğitimi almak için sınava girecek Hasan Kızıl, üniversite sınavına bir kediyi veterinere yetiştirmeye çalıştığından giremedi.

Hasan Kızıl kimdir? Hasan Kızıl nereli, kaç yaşında?

Hasan Yıldız ilk kez TEDx konuşmasıyla tanındı. Baran adındaki bir inekle olan ilişkisini anlattı, engelli hayvanlar için yürüteç projeleri büyük ses getirdi. Sabancı Vakfı'nın "Fark Yaratanlar" adlı proogramına 7. fark yaratan olarak katıldı.

Hasan Kızıl kimdir? Hasan Kızıl nereli, kaç yaşında?

HAYAT TAMİRCİSİ KONUSU

Hasan Kızıl'ın sunacağı Hayat Tamircisi programı, hayvan dostların hem bedensel hem de ruhsal sorunlarına çare arıyor. Kızıl, programda bir veteriner hekimle birlikte engelli hayvanlara yardımcı olacak.

Hasan Kızıl kimdir? Hasan Kızıl nereli, kaç yaşında?
Hasan Kızıl kimdir? Hasan Kızıl nereli, kaç yaşında?
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Haber Yorumları (1)
XLE: gercekten cok faydalı bir progrem içeriği bole programların ve ınsanların olması umut verici
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