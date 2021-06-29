Hasan Dağı yaylalarında beslenen tonluk boğalar alıcısını bekliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hasan Dağı yaylalarında beslenen tonluk boğalar alıcısını bekliyor

Hasan Dağı yaylalarında beslenen tonluk boğalar alıcısını bekliyor
Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut - Haberler | Güncel

Hayvancılığın yaygın yapıldığı Aksaray'da, Hasan Dağı yaylalarında beslenen tonluk boğalar, Kurban Bayramı öncesi ilgi görüyor.

Hayvancılığın yaygın yapıldığı Aksaray'da, Hasan Dağı yaylalarında beslenen tonluk boğalar, Kurban Bayramı öncesi ilgi görüyor.

Gülağaç ilçesine bağlı Sofular beldesindeki çiftlikte görücüye çıkan 1 ton 100 kilogram ağırlığındaki "Hasan Dağı" ve "Tosun Paşa" adlı tosunlar alıcısını bekliyor.

Kurban Bayramı için özel olarak beslenen simental ırkı boğalar, 30 bin liradan satışa sunuldu.

Üretici Cihan Aygün, AA muhabirine, çiftliklerinde her yıl 750-800 baş hayvan ürettiklerini, bunların bir kısmını et entegre tesislerinde kesim yaptırdıklarını bir kısmını da kurbanlık olarak verdiklerini söyledi.

Hayvancılık mesleğini dedelerinden öğrendiklerini ve gelişen teknolojiyi de işin içine katarak devam ettirdiklerini anlatan Aygün, "Çiftliğimizde özel olarak beslediğimiz 3 yaşına yakın 'Hasan Dağı' ve 'Tosun Paşa' adını verdiğimiz iki boğamız var. İkisi de 1 ton 100 kilogramı geçiyor. Aksaray ve civarında daha büyüğü yok. Sosyal medyadan olsun buraya gelenler olsun herkes nasıl beslediğimizi soruyor. Fiyatları da uygun belirledik 30 bin lira veren vatandaşlarımız tosunları alacak." diye konuştu.

Aksaray Tarım ve Orman Müdürü Bülünt Saklav ise kentte 350 bin büyükbaş, 1 milyon da küçükbaş hayvan olduğunu söyledi.

Yapılan sayımlar neticesinde kentte yeterli miktarda kurban sayısının mevcut olduğunu aktaran Saklav, "Kurbanlık fiyatları da çok uygun. Bizler hayvan hastalıkları açısından da sürekli takip ediyoruz. Allah'a şükür şu anda her hangi bir hastalığımız yok." ifadelerini kullandı.

Hasan Dağı yaylalarında beslenen tonluk boğalar alıcısını bekliyor
Hasan Dağı yaylalarında beslenen tonluk boğalar alıcısını bekliyor
Hasan Dağı yaylalarında beslenen tonluk boğalar alıcısını bekliyor
Hasan Dağı yaylalarında beslenen tonluk boğalar alıcısını bekliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Fahrettin Koca Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şener Şen Burak Özçivit Yiğit Marcus Aral Mohammed Al Saloussi
Spor Metin Oktay Fatih Terim Çağlar Söyüncü Taylan Antalyalı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hasan Dağı yaylalarında beslenen tonluk boğalar alıcısını bekliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 12:50:17. #1.16#

title