Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi Çocuk Kütüphanesi'ne Yoğun İlgi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hasan Celal Güzel Millet Bahçesindeki Çocuk Kütüphanesi, 20 Şubat'ta hizmet vermeye başladı. Gazianteplilerin beğenisini toplayan çocuk kütüphanesinden bu güne kadar 21 bin 475 kişi yararlandı.

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi öncesinde Recep Tayyip Erdoğan'ın millet bahçesi projesini yıllar önce hayata sokmayı başaran Büyükşehir, Nurgana'ya yaptığı Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi Çocuk Kütüphanesiyle çocukların kitaba erişimini kolaylaştırdı. 250 dönüme kurulan millet bahçesindeki sosyal imkanlar ve bölgeye kazandırılan güvenli yaşam alanı, Nurgana'nın kıpkırmızı toprağına, yeşiline ve suyuna katma değer kattı.

"Çocuklarımız için park içerisine spor alanlarının yanı sıra her yapılan yeni parkın içerisine kitap kafe kuruyoruz. Çocukların kitaplara kolay ulaşsın, çok okusun, zihinlerini geliştirsin istiyoruz" diyen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in bu yöndeki çalışmaları çok kısa zamanda sonuç verdi. Binlerce çocuk, adeta Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi Çocuk Kütüphanesi'ne akın etti.

Çocuklardan Şahin'e teşekkür

Kütüphaneye gelen Mevlana İlkokulu öğrencileri, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e böylesi önemli bir hizmeti hayata geçirdiği için teşekkür ederek, "Çocuk kütüphanesinden çok memnunuz. Sessiz ve nezih bir ortamda hikaye kitabı okuyoruz. Belediyenin bu hizmeti çok güzel. Çocuk kütüphanesi gerçekten bilgiye, kitaba erişim noktasında bizim için çok değerli."

Mevlana İlkokulu Sınıf Öğretmeni Şehriban Mercan ise, "Haftanın ilk günü okulumuzdaki her sınıf, çocuk kütüphanesine geliyor birkaç saat vakit geçiriyor. Kendi yaş gruplarına ait hikayelerden okuyorlar. Buraya ilk defa geliyorum, envanteri çok fazla. Çocuklar için değişik bir aktivite. Belediyemize teşekkür ediyorum. Bütün öğrencilerin hepsi memnun, umarım devamı gelir" dedi.

45 bin adet kitapla hizmet veren Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi Çocuk Kütüphanesi'ne 3 bin 852 kişi üye oldu, 4 bin 500 kitap ödünç verildi. 10 bin 800 öğrenci, kütüphaneyle buluşturuldu, öğrenciler için Masal Saati, Meslek Tanıtımı ve Uygulamalı atölye etkinlikleri düzenlendi, böylece öğrencilere sosyal ve kültürel değerler kazandırıldı.

Kütüphanede açılan müzik, mozaik, resim ve drama gibi sanat atölyelerinde 360 çocuğa ulaşıldı. "Aile Hikaye Zamanı" adlı etkinlikle ebeveyn ve çocukları kütüphane ortamında buluşturuldu, 630 çocukla 484 ebeveyn etkinlikten yararlandı. Öte yandan "Çocuklar Yazarlarla Buluşuyor" etkinliğinden ise, 4 bin 322 öğrenci istifade etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA