Hasan Can Kaya'ya yurt dışında yoğun ilgi!

YouTube'da yayınladığı Konuşanlar programıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve sonrasında Acun Ilıcalı'nın platformu Exxen'e transfer olan Hasan Can Kaya, ülkemizde gördüğü ilgiyi yurtdışında da görüyor. Avrupa turnesine çıkan Hasan Can'ın biletleri 1 hafta içinde tükendi.

Konuşanlar programıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Hasan Can Kaya ger geçen gün hayran kitlesini büyütüyor. Hasan Can Kaya'nın 9 ülkeyi gezeceği Avrupa turnesinde biletler 1 hafta içinde tükendi. Yurt dışında da yoğun ilgiyle karşılaşan Hasan Can Kaya'nın gösterisi kapalı gişe oynuyor.

