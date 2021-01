Hasan Can Kaya kimdir? Konuşanlar Hasan Can Kaya kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim? İşte Hasan Can Kaya'nın merak edilenleri

Konuşanlar Talk Show programıyla milyonlarca izlenen ve beğeni toplayan Hasan Can Kaya'nın hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Peki Hasan Can Kaya kimdir? Hasan Can Kaya kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim, alevi mi? İşte Hasan Can Kaya'nın merak edilenleri

HASAN CAN KAYA KİMDİR?

Hasan Can Kaya Güngören'de doğup yine aynı ilçede çocukluğunu geçirmiştir. Çocukluğunda komikliği nedeniyle sürekli fırça yiyen Hasan Can Kaya lisede de aynı şekilde komik şakalar yapmıştır ve arkadaşları tarafından epey komik bulunmuştur. Bu bağlamda mesleğini tiyatro, komedyenlik alanında ilerletmek istemiştir. Kendi yazdığı hikayeleri ve senaryoları film yapmak isteyen Hasan Can Kaya bir süre senaristlik yaptı. Bu sektörde yaşadığı mobbing ve engellerden dolayı mesleğine bir süre ara vererek farklı bir işe yöneldi.

Hasan Can Kaya "1 Erkek 1 Kadın" dizisinde senaristlik yaparken dizi ekibinin de desteği ile Leman Kültür Beşiktaş'ta stand up gösterileri yapmaya başladı. Kısa bir sürede izleyici sayısını artıran ve gelen izleyicileri kahkaha tufanına sürükleyen Hasan Can Kaya'nın ünü kulaktan kulağa yayılmaya başladı. Haftada 4 gün stand up gösterisi yapmaya başladı. Seyircilerden aldığı cesaretle yazarlığı bırakarak bu işe yöneldi.