Hasan Can Kaya'dan kırılması zor rekor! TikTok'ta dünyanın en ünlü komedyenini geçti - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hasan Can Kaya'dan kırılması zor rekor! TikTok'ta dünyanın en ünlü komedyenini geçti

Haberler.com / Zehra Yaşık - Haberler | Magazin
Hasan Can Kaya'dan kırılması zor rekor! TikTok'ta dünyanın en ünlü komedyenini geçti

EXXEN'de yayınlanan "Konuşanlar" programı ile izlenme rekoru kıran Hasan Can Kaya, TikTok'ta ulaşılması güç bir başarı elde etti. Dünyaca ünlü komedyen Ellen DeGeneres'ın izlenme rekorunu yerle bir eden Kaya, sosyal medya platformunda 1 milyardan fazla izlendi.

"Konuşanlar" programıyla hayatımıza giren ve Türkiye'nin güldüğü adam olarak bildiğimiz Hasan Can Kaya başarıdan başarıya koşuyor.

TİKTOK'TA 1 MİLYARDAN FAZLA İZLENDİ

Youtube'dan Acun Ilıcalı'nın kurduğu dijital platform EXXEN'e transfer olan Hasan Can Kaya, birkaç ay sonra Türkiye'deki tüm dijital platformlar arasında en çok izlenme sayısına ulaşmıştı. Kısa sürede büyük başarı elde eden Kaya, TikTok hesabı olmamasına rağmen 1 milyarı geçen izlenme sayısı ile Amerika'nın en ünlü komedyeni Ellen DeGeneres'i bile geride bıraktı. Ünlü komedyen Ellen DeGeneres988 milyon izlenirken, Hasan Can Kaya 1 milyardan fazla izlendi.

Hasan Can Kaya'dan kırılması zor rekor! TikTok'ta dünyanın en ünlü komedyenini geçti

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Magazin editörü Haberler.com - Magazin Haberleri

Haberler.com - Magazin Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title