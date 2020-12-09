Hasan Ali Toptaş kimdir? Hasan Ali Toptaş hayatı ve biyografisi! Hasan Ali Toptaş kaç yaşında, nereli?

Gölgesizler romanıyla adı büyük bir ölçüde duyuran Hasan Ali Toptaş kimdir? Hasan Ali Toptaş hayatı ve biyografisi! Hasan Ali Toptaş kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

HASAN ALİ TOPTAŞ KİMDİR?

asan Ali Toptaş 15 Ekim 1958 Baklan'da doğan Türk yazardır. Öykü, roman ve şiirsel metinleriyle tanınır.

1987'de ilk öykü kitabı Bir Gülüşün Kimliği, 1990'da ikinci öykü kitabı Yoklar Fısıltısı yayımlandı. 1990'lı yıllarda yayımlanan kitaplarıyla pek çok ödül aldı. Veznedarlık, icra memurluğu ve hazine avukatlığında memurluk yaptı. Toptaş, dili kullanmadaki ustalığıyla tanınmakta, postmodern edebiyatın önemli temsilcilerinden biri olarak kabul edilmektedir.

Yazarın Gölgesizler romanını yönetmen Ümit Ünal sinemaya uyarlamıştır. Filmde Hasan Ali Toptaş da rol almıştır. Kuşlar Yasına Gider romanı Türkiye Yazarlar Birliği tarafından "yılın romanı" seçilmiştir.

ESERLERİ

ROMAN

Sonsuzluğa Nokta (1993)

Gölgesizler (1995)

Kayıp Hayaller Kitabı (1996)

Bin Hüzünlü Haz (1998)

Uykuların Doğusu (2005)

Heba (5 Nisan 2013)

Kuşlar Yasına Gider (2016)

Beni Kör Kuyularda (2019)

Öykü

Bir Gülüşün Kimliği (1987)

Yoklar Fısıltısı (1990)

Ölü Zaman Gezginleri (1993)

Geçmiş Şimdi Gelecek (2016)

Çocuk romanı

Ben Bir Gürgen Dalıyım (1997)

Şiirsel metin

Yalnızlıklar (1990)

Deneme

Harfler ve Notalar (2007)

Başlarken Yalnızsın Bitirdiğinde Daha da Yalnız (2014)

Ödülleri

1992 Kültür Bakanlığı Roman Ödülü (Mansiyon) (Sonsuzluğa Nokta)

1992 Çankaya Belediyesi Öykü Ödülü (Ölü Zaman Gezginleri)

1994 Yunus Nadi Roman Ödülü (Gölgesizler)

1999 Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü (Bin Hüzünlü Haz)

2006 Orhan Kemal Roman Ödülü (Uykuların Doğusu)

2013 Sedat Simavi Edebiyat Ödülü (Heba)

2016 Türkiye Yazarlar Birliği Roman Ödülü (Kuşlar Yasına Gider)