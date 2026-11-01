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Kahramanmaraş İstiklalspor sahasında İnegölspor'u 2-1 mağlup etti

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Kahramanmaraş İstiklalspor sahasında İnegölspor'u 2-1 mağlup etti
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup 9. haftasında Kahramanmaraş İstiklalspor, sahasında İnegölspor'u 2-1 mağlup etti. İnegölspor'da Harun Tekin 30. dakikada kırmızı kart görürken İstiklalspor'un golleri Yasin Abdioğlu ve Görkem Bitin'den geldi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 9. haftasında İstiklalspor sahasında İnegölspor'u 2-1 mağlup etti.

Stat: Merkez Spor Kompleksi

Hakemler: Doğu Yılmaz, Refik Erim, Denizcan Şahin

Kahramanmaraş İstiklalspor: Yavuz Aygün, Emir Kayacık, Taner Gümüş, Bünyamin Yürür, Muhammet İmre, Talha Yükünüş, Enes Yılmaz (Ömer Kuşan dk. 46), Görkem Bitin (Alparslan Öztürk dk. 75), İbrahim Halil Talay (Tümer Oruç dk. 83), Berk Taşkın, Mert Miraç Altıntaş (Yasin Abdioğlu dk. 46)

İnegölspor: Harun Tekin, Muratcan Tutal (Kerem Duran dk. 68), Yusuf Tursun, Hasan Hüseyin Acar, Koray Kılınç (Görkem İbrahim Demirel dk. 16), Taha Recep Cebeci (Emre Şeker dk. 34), Mete Sevinç (Behzat Taha Dede dk. 68), Oğuz Ceylan, Kafir Bakırtaş, Furkan Sakı, Uğur Çetinkaya (Abdullah Başdere dk. 68)

Goller: Yasin Abdioğlu (dk. 49), Görkem Bitin (dk. 64) (Kahramanmaraş İstiklalspor), Hasan Hüseyin Acar (dk. 71) (İnegölspor)

Kırmızı kart: Harun Tekin (dk. 30) (İnegölspor)

Sarı kartlar: Muratcan Tutal, Harun Tekin, Koray Kılınç, (İnegölspor), Muhammet İmre, İbrahim Halil Talay (Kahramanmaraş İstiklalspor)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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