Mor ve Ötesi KüçükÇiftlik Park'ta Sahne Aldı

Harun Tekin, Alper Tekin, Derin Esmer ve Kerem Kabadayı'dan oluşan Mor ve Ötesi grubu, KüçükÇiftlik Park'ta sahne aldı. Konseri 17 bin kişi izledi ve grup, Özkan Uğur ve Erkin Koray şarkılarını seslendirdi. Ayrıca Chromas Korosu ile birlikte 'Ağrılar' eserini söyledi.

Harun Tekin, Alper Tekin, Derin Esmer ve Kerem Kabadayı'dan oluşan Mor ve Ötesi grubu, KüçükÇiftlik Park'ta sahne aldı.

KüçükÇiftlik Park'tan yapılan açıklamaya göre, ses ve ışık düzeninin kurulduğu büyük bir sahne prodüksiyonuyla müzikseverleri karşılayan konseri 17 bin kişi izledi.

Grup, bu yıl İstanbul'da verdikleri ilk konserde, kısa süre önce hayatını kaybeden Özkan Uğur'un "Bazen" ve Erkin Koray'ın "Seni Her Gördüğümde" şarkılarını seslendirdi.

Eski ve yeni şarkılarına hayranlarının da eşlik ettiği Mor ve Ötesi, konserin son bölümünde Başak Doğan şefliğindeki Chromas Korosu ile "Ağrılar" eserini söyledi.

Yüzdeyüz Müzik'in katkıları, URU, Event34, Rakun ve Concerts East işbirliğiyle gerçekleştirilen programda sahnenin açılışını ise genç müzisyen Selin gerçekleştirdi.