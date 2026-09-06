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İnegölspor, 12 Bingölspor ile 2-2 Berabere Kaldı

İnegölspor, 12 Bingölspor ile 2-2 Berabere Kaldı
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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ilk hafta karşılaşmasında İnegölspor, sahasında ağırladığı 12 Bingölspor ile 2-2 berabere kaldı. İnegölspor'un gollerini 53. dakikada Koray Kılınç ve 90+4. dakikada Görkem Demirel atarken, 12 Bingölspor'un gollerini 67. dakikada Koray Yağcı ve 73. dakikada Furkan Özcan kaydetti. Karşılaşmada ayrıca Emircan Altıntaş (İnegölspor) ile Hasan Ayaroğlu ve Muhammed Eren (Bingöl) sarı kart gördü.

STAT: İnegöl İlçe

Hakemler: Sinan Özcan, Kenan Özcan, Hasan Ata

İNEGÖLSPOR: Harun Tekin, Oğuz Ceylan, Behzat Taha Dede, Mete Sevinç(Dk 88 Furkan Saki) Orhan Aktaş, Yusuf Tursun(Dk 88 Kadir Bakırtaş) Uğur Çetinkaya (Dk 59 Erdem Aygül) Taha Recep Cebeci(Dk 58 Kaan Akyazı) Emirhan Altıntaş, Koray Kılınç(Dk 71 Görkem Demirel) Hasan Hüseyin Acar

12BİNGÖLSPOR: Mızhat Burak Sarı, Mertan Caner Öztürk(Dk 60 Koray Yağcı) Hüseyin Öztürk, Kerem Çağatay(Dk 36 Muhammed Eren(Dk 84 Mehmet Çelik) Ahmet Furkan Özcan, Hasan Ayaroğlu, Cem Ekinci, Talha Bulut(Dk 83 Furkan Azak) Emirhan Çavuş(Dk 60 Baran Sarka) Serkan Yıldız, Berkay Muratoğlu

GOLLER: Dk. 53 Koray Kılınç, Dk. 90+4 Görkem Demirel ( İnegölspor ), Dk.67 Koray Yağcı, Dk. 73) Furkan Özcan ( 12 Bingölspor )

Sarı kartlar: Emircan Altıntaş( İnegölspor ) Hasan Ayaroğlu, Muhammed Eren(Bingöl)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ilk hafta karşılaşmasında İnegölspor sahasında konuk ettiği 12 Bingölspor ile 2-2 berabere kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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