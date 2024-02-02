Mor ve Ötesi'nin solisti Harun Tekin'in Londra'ya taşınacağı haberleri gündeme geldi. Grubun ve sanatçının sevenleri Harun Tekin'in Londra'ya yerleşip yerleşmeyeceğini araştırıyor ve merak ediyor. Peki, Harun Tekin Londra'ya mı taşınıyor? Harun Tekin kimdir? Detaylar haberimizde...

HARUN TEKİN KİMDİR?

Sami Harun Tekin 1977 yılında Ankara'da doğmuştur. Türk müzisyen ve köşe yazarı. Mor ve Ötesi'nin vokalist ve gitaristidir. 2013'te yazmaya başladığı Bir Gün'den 2015 yılında ayrılmıştır. Tekin, 2001'de Boğaziçi Üniversitesi Felsefe ve Psikoloji bölümlerinden mezun olmuştur.Harun Tekin ve Melisa Sözen çifti Londra'da ev tuttu. Çift Londra'da kendi projelerine odaklanacak ve mesleki kariyerlerine oradan yön verecekler.

HARUN TEKİN LONDRA'YA MI TAŞINIYOR?

Mor ve Ötesi'nin solisti Harun Tekin, küresel başarılarına bir yenisini ekleyerek İngiltere'den aldığı 'Global Talent Visa' ile Londra'da kendine yeni bir düzen kuruyor. 'Global Talent Visa', Birleşik Krallık tarafından yetenekli ve öne çıkan sanatçılara verilen geçici bir göçmen vizesidir. Bu vize bilim, teknoloji, mühendislik, matematik, dijital teknoloji, kültür ve sanat gibi alanlarda uluslararası düzeyde başarı gösteren bireyleri çekmek ve desteklemek amacıyla tasarlanmıştır.

MOR VE ÖTESİ DAĞILDI MI?

Morv ve Ötesi 2020 yılında dağılma kararı aldı. 14 Temmuz 2022 tarihinde grup üyeleri Tuna Velibaşoğlu, Serter Karadeniz, İsmail Okan Özen ve Arif Erdem Ocak resmi Instagram hesaplarından yaptıkları paylaşımlar ile grubun tekrar bir araya geldiğini açıkladı.