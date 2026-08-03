Haberler

İnegölspor, Deneyimli Kaleci Harun Tekin'i Transfer Etti

İnegölspor, Deneyimli Kaleci Harun Tekin'i Transfer Etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İnegölspor, Bursaspor, Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Kocaelispor gibi kulüplerde forma giyen tecrübeli kaleci Harun Tekin ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Başkan Yardımcısı Alican Yavaş, Tekin'in takıma liderlik ve tecrübe katacağını belirtirken; Harun Tekin, İnegölspor'u hak ettiği yerlere taşımak için mücadele edeceğini söyledi.

İnegölspor, kariyerinde Bursaspor, Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Kocaelispor gibi önemli kulüplerde forma giyen tecrübeli kaleci Harun Tekin ile 1 yıllık anlaşma sağladı.

İnegölspor, yeni sezon öncesi kadro çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-beyazlı ekip, kaleci bölgesine önemli bir takviye yaptı.

Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde Başkan Yardımcısı Alican Yavaş ile deneyimli kaleci Harun Tekin bir araya geldi. Gerçekleştirilen törenin ardından Tekin, kendisini 1 yıllığına İnegölspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

Alican Yavaş: "Takımımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz"

İmza töreninde konuşan Başkan Yardımcısı Alican Yavaş, Harun Tekin'i İnegölspor ailesine kazandırmaktan dolayı mutlu olduklarını belirtti. Yavaş, "Bursaspor, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Kocaelispor gibi büyük kulüplerde forma giyen ve kariyeri başarılarla dolu kaleci Harun Tekin ile 1 yıllık anlaşmaya vardık. Tecrübesi, karakteri ve sahaya yansıtacağı liderlik vasfıyla takımımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Kendisine kulübümüze hoş geldin diyor, bordo-beyaz formamız altında başarılı ve sağlıklı bir sezon geçirmesini diliyoruz" dedi.

Harun Tekin: "İnegölspor'u hak ettiği yerlere taşımak için elimden gelen mücadeleyi sahaya yansıtacağım"

Harun Tekin ise İnegölspor formasını giyecek olmaktan dolayı heyecanlı olduğunu söyleyerek, "Böylesine köklü bir camianın parçası olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Bana güvenen yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum. Takım arkadaşlarımla birlikte İnegölspor'u hak ettiği yerlere taşımak için elimden gelen mücadeleyi sahaya yansıtacağım. Taraftarlarımızın desteğiyle başarılı bir sezon geçireceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Çok partili dönemde bir ilk! Koca kentte CHP'li belediye başkanı kalmadı

Çok partili dönemde bir ilk! Koca kentte CHP'li belediye kalmadı
Kiralık katil tutup iş insanını öldürttüler: O anlar kamerada

Kiralık katil tutup iş insanını öldürttüler: O anlar kamerada
Erdal Beşikçioğlu'nun cezaevine nakledildiği anlar! Görüntüsü korkuttu

Erdal Beşikçioğlu'nun cezaevine nakledildiği anlar! Korkutan görüntü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ali Biçim ve sevgilisinin denizdeki görüntüsü olay oldu

Ne yapıyorsunuz Ali Bey?

Menteşe'de istifa eden imamın 'çöp evi' belediye tarafından temizlendi

İzne çıktı, bir daha dönmedi! İmamın evinden çıkanlar şok etti
Eski sevgilisini bıçaklayıp kendi boğazını kesti: Dehşet anları kamerada

Yüreğiniz kaldırmayacaksa sakın izlemeyin: Markette dehşet anları
TikTok fenomeninin canlı yayındaki ölümünde kan donduran detay

TikTok fenomeninin canlı yayındaki ölümünde kan donduran detay
Yolu trafiğe kapatan düğün konvoyuna rekor ceza

Trafiği alt üst ettiler: Rekor ceza akıllarını başlarına getirdi!

AK Parti'den muhalefete 'çerçeve yasa' bilgilendirmesi

AK Parti harekete geçti! 1 yıldır beklenen adım atılıyor
Beşiktaş'tan Icardi'ye cevap

Beşiktaş'tan Mauro Icardi'ye cevap