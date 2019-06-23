Harry Potter: Wizards Unite ve Tüm Hata Çözümleri (Android)

18 Haziran tarihinde yayınlanan ve 2 gün içerisinde 300 binden fazla indirilen Harry Potter'ın yeni mobil oyunu Harry Potter: Wizards Unite, Pokemon Go benzeri bir oyun olmasıyla öne çıkıyor. Konum odaklı oynanan Wizards Unite, henüz çıkış yapmış olması sebebiyle de birçok hatayı bünyesinde barındırıyor. Siz de oyunda bazı sorunlarla karşılaştıysanız listemizdeki çözüm yöntemlerini uygulayarak sorununuzu çözebilirsiniz.

Harry Potter: Wizards Unite hataları ve çözümleri

Yükleme ekranında takılma sorunu:



Oyun henüz Android Q için uygun değil. Cihazınız, Android'in bu sürümünü kullanıyorsa oyuna erişiminiz mümkün olmayabilir.



Wizards Unite an itibarıyla sadece ABD, İngiltere, Avustralya ve Yeni Zelanda'da oynanabilir durumda. Oyunun ülkemiz için de oynanabilir hâle gelmesine daha birkaç gün var.



Benzer bir sorun Pokemon Go'nun da ilk çıkış haftasında kullanıcılar arasında yaşanmıştı. Birkaç gün içerisinde oyuna girişi tekrar denemekte fayda var.

Bulunanlara tıklayamama sorunu:



Arttırılmış gerçeklik kullanan Wizards Unite'te bazen etrafta bulunan içeriklere tıklanamayabiliyor. Bu sorunu çözmenin en basit yolu ise arttırılmış gerçekliği kapatmak.



Tüm cihazlar için oyun optimize edilinceye kadar AR özelliğini kapatmakta fayda var.



Bunu gerçekleştirmek için ekranın sağ üstünde bulunan çubuğu kapalı duruma getirmeniz yeterli.

Boş harita sorunu:



Gittiğiniz alanda haritaya dair herhangi bir şey ekranda gözükmüyorsa bulunduğunuz bölge henüz oyunun yapımcıları tarafından eklenmemiş olabilir.



Bu gibi bir durumda Suitcase > Ayarlar > Yardım > Destek Al > Konumlar > Oyun İçi Konum için Modifikasyon Talep Et > Talebi Gönder seçeneğini seçmeniz yeterli.



Oyunun geliştirici ekibi bu isteğinizi görecek ve gerekli olması durumunda talep ettiğiniz konum için harita bilgisi oyuna eklenecek.

Büyücü savaşına girememe sorunu:



Eğer mücadelelere giremiyorsanız bu sorun, büyük ihtimalle konum bilgilerinizin doğru alınamamasından kaynaklanıyor.



Android cihazınızda Ayarlar > Konum altında Gelişmiş Konum Doğruluğu'nu etkinleştirin.



Cihazınızın bataryası bu seçenek ile daha hızlı azalacaktır ancak şu an için bu sorunu çözmenin tek yolu bu.

Oyun henüz ülkemizde yayınlanmadı. Harry Potter: Wizards Unite, Google Play Store'da için indirilebilir durumda olduğunda yine bu bilgiyi sizlerle paylaşıyor olacağız.