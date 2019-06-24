Harry Potter: Wizards Unite'ın Enerji Sorunu Tepki Çekiyor

Niantic'in son artırılmış gerçeklik tabanlı coğrafi lokasyon oyunu olan Harry Potter: Wizards Unite, büyük bir ilgiyle karşılandı. Tabii ki oyun bir Pokemon GO kadar heyecan yaratmadı ancak oluşan ilk ilgi, şirketi memnun etmeye yetti. Oyun, pek çok özelliği ile oyuncuları memnun etse de bir özellik var ki tüm oyuncuları çileden çıkarıyor; enerji.

Harry Potter: Wizards Unite oyununda sağda solda "bulunabilir" şeyler topluyoruz, bunları toplamak da 1 enerjiye mal oluyor. Oyunun başında 75 enerjimiz var. Her 'içerik' topladığımızda ya da her büyü yaptığımızda enerjimiz azalıyor. Enerjimizi hanlarda (inn) doldurabiliyoruz bu hanlar bize 2-10 arası enerji veriyor. Yine de burada yanlış bir şey var.

İlk olarak, enerjimiz bekledikçe dolmuyor. Yatmaya giderken 7 enerjiniz varsa, sabah kalkınca da 7 enerjiniz oluyor. Enerji, oyun mekaniği açısından poketopu ile aynı şey olsa da algı olarak poketopu ile aynı şey değil. O yüzden insanlarda algısal olarak bir şeyler yanlışmış gibi bir izlenim yaratıyor.

Diğer problem ise enerji limiti. 75 oldukça düşük bir limit. Ayrıca bu oyunda, bulduğunuz bir şey hiçbir işinize yaramayacak olsa bile, o şeyin geldiği yer/bağlı olduğu yere +1 credit almak için o şeyi yakalamanız gerekiyor. Yani ilerlemek için sürekli enerji harcamanız lazım. Bu nedenle 4-5 enerjiyi basit şeylere harcayıp duruyoruz.

Son olarak da enerjiyi dövüşmek için de kullanmamız gerekiyor. Her dövüşte 5'er 10'ar enerji harcıyoruz. Pokemon GO'da bunun karşılığı GYM dövüşleri ve raidler. Orada poketopu kullanmamız gerekmiyor.

Özetle Niantic, yeni oyunda önemli bir kaynağı kısıtlı hale getiriyor. Biriktirilebilir enerjiyi çok düşük seviyede limitliyor (sonradan arttırılabilir), enerji tüketimini arttırıyor. Bir noktadan sonra oyun, ilerlemek için çok fazla şey talep eder hale geliyor.