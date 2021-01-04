Harry Potter ve Sırlar Odası filmi oyuncuları kim? Harry Potter ve Sırlar Odası konusu, oyuncuları ve Harry Potter ve Sırlar Odası özeti!
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Harry Potter ve Sırlar Odası filmi oyuncuları kim? Harry Potter ve Sırlar Odası konusu, oyuncuları ve Harry Potter ve Sırlar Odası özeti!

04.01.2021 08:21 | Son Güncelleme: 04.01.2021 08:25
Harry Potter ve Sırlar Odası filmi oyuncuları kim? Harry Potter ve Sırlar Odası konusu, oyuncuları ve Harry Potter ve Sırlar Odası özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Harry Potter ve Sırlar Odası filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Harry Potter ve Sırlar Odası konusu, özeti ve Harry Potter ve Sırlar Odası oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Harry Potter ve Sırlar Odası filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Harry Potter ve Sırlar Odası filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Harry Potter ve Sırlar Odası filmini izleyecek olanların merak ettiği Harry Potter ve Sırlar Odası konusu nedir, Harry Potter ve Sırlar Odası oyuncuları kimler ve Harry Potter ve Sırlar Odası özeti gibi konuları inceliyoruz.

HARRY POTTER VE SIRLAR ODASI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yönetmen: Chris Columbus

Oyuncular: Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, Richard Harris, Maggie Smith

Tür: Fantastik, Aksiyon

Yapım Yılı: 2002 (161 dk)

Vizyon Tarihi: 29 Kasım 2002 Cuma

Senaryo: J.K. Rowling, Steven Kloves

HARRY POTTER VE SIRLAR ODASI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Filmin ilk bölümü olan 'Felsefe Taşı' yalnızca fantastik konusu ve gişe başarısıyla gündeme gelmemiş, satanist öğretiler içerdiği iddiasıyla Amerikalı Hristiyanlar Topluluğu tarafından eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Tabii saçlarını Harry gibi kestiren binlerce çocuğu ve Rowling'i fikirlerini çaldığı gerekçesiyle mahkemelik eden yazarı da unutmamak gerek.

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