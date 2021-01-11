Harry Potter televizyonda hangi gün, hangi kanalda ne zaman verilecek? Harry Potter kaçta? Harry Potter ve Azkaban Tutsağı oyuncuları ve konusu nedir?

Harry Potter, yıllar geçse de eskimeyen bir seri olarak karşımıza çıkıyor. Oyuncuların rolleri, konusu ve kitapları çok sevilen Harry Potter serisi televizyon ekranlarında da yer alıyor. Peki, merakla beklenen Harry Potter ve Azkaban Tutsağı hangi gün, hangi kanalda? Harry Potter ve Azkaban Tutsağı saat kaçta yayınlanacak?

İzleyenleri ekrana bağlayan Harry Potter ve Azkaban Tutsağı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Harry Potter ve Azkaban Tutsağı filmini izleyecek olanların merak ettiği Harry Potter ve Azkaban Tutsağı konusu nedir, Harry Potter ve Azkaban Tutsağı oyuncuları kimler ve Harry Potter ve Azkaban Tutsağı özeti gibi konuları inceliyoruz.

HARRY POTTER VE AZKABAN TUTSAĞI KONUSU NEDİR?

Harry Potter'ın Hogwarts Büyücülük ve Cadılık Okulu'ndaki üçüncü yılı, daha öncekinden daha eğlenceli, fantastik ve bir o kadar da tehlikeli olacak.

Genç büyücü adayı, şimdiye kadarki en büyük mücadelesine hazırlanmak zorunda. Zira karşılaşması gereken kişi, en büyük düşmanı kara büyücü Lord Voldemort'un işbirlikçisi olduğu söylenen, Azkaban hapishanesinden firar etmiş çılgın büyücü Sirius Black.

Black'in, Potter ailesine ihanet edip ölümlerine sebep olan kişi olduğu doğru mu? Black'in ilan etmiş olduğu gibi en büyük amacı yarım bıraktığı işi bitirmek için Harry'yi öldürmek mi? Azkaban'da azılı canilere göz kulak olmak ve gerektiğinde onları ruhsuz birer posaya dönüştürerek cezalandırmakla görevli Ruh Emiciler neden bu kadar tedirginlik verici? Yeni Karanlık Sanatlara Karşı Korunma hocası Lupin, kendinden öncekiler gibi bir sır mı saklıyor?

HARRY POTTER VE AZKABAN TUTSAĞI HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Her yaştan geniş bir izleyici kitlesi olan Harry Potter, pazartesi günü, KanalD'de ekrana geliyor.

HARRY POTTER VE AZKABAN TUTSAĞI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Chris Columbus

Oyuncular: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Robbie Coltrane, Richard Harris

Tür: Çocuk, Fantastik

Yapım Yılı: 2001 (152 dk)

Vizyon Tarihi: 1 Şubat 2002 Cuma

Senaryo: J.K. Rowling, Steven Kloves

Yapım Ülkesi: ABD