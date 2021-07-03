Harry Potter izle! Harry Potter televizyonda hangi gün, hangi kanalda ne zaman? Harry Potter ve Ateş Kadehi oyuncuları ve konusu nedir?

Harry Potter, yıllar geçse de eskimeyen bir seri olarak karşımıza çıkıyor. Oyuncuların rolleri, konusu ve kitapları çok sevilen Harry Potter serisi televizyon ekranlarında da yer alıyor. Peki, merakla beklenen Harry Potter ve Ateş Kadehi hangi gün, hangi kanalda? Harry Potter ve Ateş Kadehi saat kaçta yayınlanacak?

Harry Potter ve Ateş Kadehi oyuncuları ve konusu nedir? İzleyenleri ekrana bağlayan Harry Potter ve Ateş Kadehi filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Harry Potter ve Ateş Kadehi filmini izleyecek olanların merak ettiği Harry Potter ve Ateş Kadehi konusu nedir, Harry Potter ve Ateş Kadehi oyuncuları kimler ve Harry Potter ve Ateş Kadehi özeti gibi konuları inceliyoruz.

HARRY POTTER VE ATEŞ KADEHİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

J.K. Rowling'in popüler roman dizisi Harry Potter'ın dördüncü film uyarlaması olan "Harry Potter ve Ateş Kadehi"nde, Harry (DANIEL RADCLIFFE) anlaşılmaz bir şekilde, prestijli Üçbüyücü Turnuvası'na katılmak üzere seçilmesinden mutlu olmalıdır. Ama bu heyecan verici uluslararası yarışma, Harry'yi Hogwarts'ın yanı sıra, Avrupa'daki iki rakip büyücülük okulunun da daha büyük ve deneyimli öğrencileriyle karşı karşıya getirecektir. Bu arada, Harry'nin ezeli düşmanı kötü kalpli Lord Voldemort'un (Ralph Fiennes) destekçileri, Quidditch Dünya Kupası'nda Karanlık İşaret'lerini gökyüzüne ateşle işleyerek, hem Voldemort'un gücüne kavuşmasının işaretini verir, hem de büyücülük âleminde bir korku dalgası yayarlar. Ama Harry için, bu korkunç haber tedirginlik yaratan tek şey değildir: Hâlâ Hogwarts'ın Danslı Noel Balosu için bir eş bulamamıştır.

HARRY POTTER VE ATEŞ KADEHİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Chris Columbus

Oyuncular: Daniel Radcliffe, Maggie Smith, Robbie Coltrane, Saunders Triplets, Richard Harris

Tür: Fantastik, Macera

Yapım Yılı: 2005 (157 dk)

Vizyon Tarihi: 18 Kasım 2005 Cuma

Senaryo: J.K. Rowling, Steven Kloves

HARRY POTTER VE ATEŞ KADEHİ KANAL D'DE BU AKŞAM!