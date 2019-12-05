"Harput'ta Bir Amerikalı" seyirciyle buluştu

05.12.2019 16:33 | Son Güncelleme: 05.12.2019 16:34

Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kültür Merkezi'nde, Mehmet Reşat Bulut tarafından yönetilen oyunu Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Emniyet Müdürü Celal Sel ve protokol üyeleri izledi.

Cevat Fehmi Başkut'un kaleme aldığı ve izleyiciden tam not alan tiyatro oyunu, sahnelenen özel gösterimin ardından 19-20 Aralık tarihinde, Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kültür Merkezi'nde Saat:19.00'da ücretsiz olarak tiyatro severler için yeniden sahnelenecek.

Kaynak: Bültenler