Harp Akademileri Komutanlığı'ndaki Darbe Faaliyetlerine İlişkin Dava

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Harp Akademileri Komutanlığı'ndaki faaliyetler ve eylemlerle, Harp Akademileri Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu'nun kaçırılarak cezaevine konulmasına ilişkin, aralarında 3 generalin de bulunduğu 110'u tutuklu, 1'i firari 116 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşması tamamlandı.



İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki binada görülen duruşmada, tutulu sanıkların savunmaları alındı.



Söz alan tutuklu sanık Mustafa Bayram, 15 Temmuz'da Harp Akademileri Komutanlığı'nda nöbetçi olduğunu belirterek, darbe girişimiyle ilgisinin bulunmadığını öne sürdü.



Bayram, FETÖ'yle bir iltisakının bulunmadığını, eylemlerinin ise darbe girişimiyle ilgisinin olmadığını iddia etti.



Deniz Harp Akademisi Komutanı Tayyar Ertem'in derdest edilmesi girişimi iddiasına da cevap veren Bayram, "Nöbetçi amirin emriyle Deniz Harp Akademisi Komutanı Tayyar Ertem'in güvenliğini sağlamak amacıyla evine gittik. Dışarıda komutanın emir subayı vardı. Bize neden geldiğimizi sordu. Emir subayının bize karşı tavırları dikkatimi çekmişti. Sonra komutanın eşi bize kapıyı açtı. Kendisine komutanın nerede olduğunu sorduk. Evde olmadığını söyledi. Eşinin 'İsterseniz içeri girin bakın' demesi üzerine eve girdik. Göz ucuyla evi kontrol ettikten sonra ayrıldık. Bu sırada komutanın eşi fotoğrafımızı çekti. Neden fotoğrafımızı çektiğini anlayamadık." ifadelerini kullandı.



Savunması tamamlanan Bayram'ın çapraz sorgusuna geçildi. Bir sanık avukatının, "Tuğgeneral Tayyar Ertem'in eşi, komutanın evde olmadığını söylüyor. Fakat siz buna rağmen eve girip komutanı arıyorsunuz. Eşinin cevabı sizin için yeterli değil miydi?" sorusuna Bayram, "Önce Deniz Harp Akademisi'ne gittik. Burada komutanın aracına sivil plaka takılıyordu. Emir astsubayın davranışından şüphelenmiştik. Komutanın burada olmadığını öğrenince evine gittik. Eşinin tavırları da şüphe çekince eve girdik. Bizi kendisi davet etmişti." yanıtını verdi.



Savunma Bakanlığı adına söz alan Avukat Selçuk Kar'ın "Resmi görevli olmadığınız halde size ait olmayan bir üniformayı neden giydiniz?" sorusunu, Bayram, "Yeni taşındığım için üniformam yanımda değildi. Bu yüzden burada bedenime uyan üniformayı giydim." diye cevapladı.



Mahkeme heyeti, Bayram'ın çapraz sorgusu ile diğer sanık savunmalarının tamamlanması için duruşmayı cuma gününe erteledi.



"Burada bir tiyatro seyrediyoruz"



Duruşmayı izlemeye gelen AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, davaların takipçisi olacaklarını belirterek, "İhanetin mahkemesini takip etmeye geldik. Burada bir tiyatro seyrediyoruz." dedi.



Duruşmada şehit ve gazi yakınlarının bulunduğunu anımsatan Çamlı, "Duruşmada anlatılanlar biraz da onların yarasına tuz dökmek gibi oluyor." ifadesini kullandı.



Çamlı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak başlattığı yürüyüşü FETÖ üyelerini umutlandıran bir girişim olarak niteleyerek, eleştirdi.