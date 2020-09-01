Harmandalı'ya imar müjdesi Çiğli Harmandalı bölgesinde uzun yıllardan beri çözüm bekleyen imar problemi çözüme kavuşuyor.

Çiğli Harmandalı bölgesinde uzun yıllardan beri çözüm bekleyen imar problemi çözüme kavuşuyor.

Harmandalı sakinlerinin yakından takip ettiği imar düzenlemelerinde sona gelindi. 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonunun İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisince onaylanmasının ardından Çiğli Belediyesi tarafından yürütülen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu çalışmalarında sona gelindi. Çiğli Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından kısa süre içerisinde tamamlanacak imar planı, Çiğli Belediyesi Meclisince kabul edilip İzmir Büyükşehir Belediye Meclisince onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek. Hazırlanan imar planı Cumhuriyet, İnönü ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk mahallelerinin de içinde bulunduğu 529 hektarlık bir alandaki düzenlemeyi kapsıyor.

İmar planında sona gelindi

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Harmandalı imar planlarında sona gelindiğini belirterek, "Halkımızın yıllardır sıkıntısını çektiği imar problemini çözüyoruz. Üç mahallemizde bu sorun vardı. Bu bölgede yaşayan yurttaşlarımızın içi rahat olsun 1/5000'lik planlar İzmir Büyükşehir Belediyemizin Meclisinden geçti. Temmuz ayında da tüm itirazlar görüşüldü. Biz de yoğun bir çalışma ile 1/1000'lik planları tamamlamaya çalışıyoruz. Kısa süre içinde planlar tamamlanarak meclisimizin gündemine gelecek. Onaylanmasının ardından planlar yürürlüğe girecek. Bölge sakinlerimiz bekledikleri imar düzenlemesine kavuşmuş olacak" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA