Harika Avcı emekli olmayı reddetmiş

İZMİR (Snob Magazin) -

Şarkıları ve filmleriyle bir döneme damgasını vuran Harika Avcı 'nın maddi zorluklar çektiği, ev kirasını ödeyemediği iddia edilmişti. Bir pansiyona yerleştirilen Avcı'nın ev kirası ve faturalarını bir iş insanı ile hayranının ödediği medya da yer almıştı. Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci de Harika Avcı'nın ev kirasını ödemek için sanatçıya ulaşmaya çalışmış ulaşamamıştı. Sanatçının ev kirasını ödeyen iş insanı, Harika Avcı'nın emeklilik işlemleri için resmi görüşmeler yaptığı, Avcı'nın da "Ya duyulursa" diyerek bu durumu kabul etmediği öğrenildi.

Harika Avcı kabul etmiş olsa, 5 bin TL emekli maaşı alacakmış. Ses ve Sinema sanatçısı Harika Avcı'nın kariyeri son yaşadığı olaylar nedeniyle yeniden gündemde. Film ve şarkılarıyla 80'li ve 90'lı yıllara damgasını vuran Harika Avcı kimdir?

Harika Avcı kimdir?

2 Şubat 1960 yılında İzmir 'de dünyaya gelen Türk şarkıcı ve oyuncudur. Peki, Harika Avcı şarkıları nelerdir? Harika Avcı filmleri nelerdir? Harika Avcı evli mi?

Yaşadığı aşklar, filmleri ve sözleri ile gazelerin manşetlerini süsleyen Harika Avcı kimdir? Harika Avcı filmleri, şarkıları ve sevgilisi hakkında tüm detaylar haber imizde.

Bir zamanların popüler ismi Harika Avcı özel hayatı, filmleri ve olaylı yaşamı ile en merak edilen ünlüler arasında. Annesinin adı Sabriye Ocak'dır. İlk okulu bitirdikten sonra okumayı ortaokulda bırakır. 11 yaşında bir tütün fabrikasında işçi olarak annesi ile birlikte çalışmaya başlar. İzmirli Nermin Ocak'ın hikayesi tıpkı filmlerdeki gibidir. Nermin Ocak (Harika Avcı) bir gün annesiyle birlikte Kemeraltı Çarşısı'nda gezinmektedir. İzmir'in ünlü reklam şirketinin sahibi Ahmet Gül de tesadüfen oradan geçmektedir. Ahmet Bey, bu çok beğendiği genç kızın yolunu keser ve onun sekreteri olması için teklifte bulunur. Nermin fabrika işçiliğinden sekreterliğe terfi etmiştir. Kısa bir zaman sonra "gazinocu Nuri bey" gazinosunun reklam işleri için bir gün reklam ajansına telefon eder. Telefona çıkan sekreter Nermin'e, "Senin sesin ne kadar güzelmiş. Ajansa gelince tanışmak isterim," der. Nuri Bey de, tıpkı arkadaşı Ahmet Bey gibi Nermin'e iş teklif etmekte hiç tereddüt etmez. Birkaç gün sonra Nermin, gazinocu Nuri'yle tanıştırılır. Bir hafta sonra ismi gazinonun neon ışıklı tabelasındadır. Nermin artık 'harika' bir 'avcı' olmuştur.

HARİKA AVCI EVLİ Mİ?

Harika Avcı özel hayatı ile gündemden düşmeyen isimler arasında. Özel hayatı hakkında konuşmaktan çekinmeyen Avcı, ilk sevgilisinin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıfında okuyan İranlı bir genç olduğunu söyler. Aşk yaşadığı ünlüler arasında Futbolcu Rıdvan Dilmen, Aydan Şener'in eski eşi futbolcu Ayhan Akbin, Sezercik filmlerinden tanıdığımız Sezer İnanoğlu, fındık kralı Lokman Kondakçı, trilyoner işadamı Reha Süren, Nükhet Duru'nun eski eşi işadamı Dikran Masis, müzisyen Onno Tunç, Fedon, işadamı Bedri Deren, Oyuncu Cem Özer, Cavit Çağlar'ın oğlu Mustafa Çağlar gibi isimler de vardır. Harika Avcı son olarak 25 yaş küçük İbrahim Öztürk ile yaptığı evlilik ve yaşadığı şiddet olayları ve ekonomik sıkıntılarla haber oldu.

Harika Avcı son evliliğini 2009 yılında kendisinden 25 yaş küçük İbrahim Öztürk ile yapmıştı. Bir süre Avcı'nın menajerliğini de yapan Öztürk, Harika Avcı'ya uyguladığı şiddet haberler iyle de gündeme gelirken Avcı boşanma davası açmıştı. Mahkeme İbrahim Öztürk'e 2 ay evden uzaklaştırma kararı verirken, Anne ve Babasına şiddet uyguladığı gerekçesiyle, "yağma" ve" kasten yaralama" suçlarından dava açıldı. Öztürk, öz babasını satırla yaraladığı iddiasıyla 8 yıl hapis cezasına mahkum edildi.