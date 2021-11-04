Hapishanede mide bulandıran olaylar zinciri! Evli kadına tecavüzden içeri girip, gardiyanı hamile bıraktı
İngiltere'de evli bir kadına evinde tecavüz suçundan tutuklanarak hapse atılan Kade Sibthorpe isimli adam, cezaevinde de rahat durmadı. Sibthorpe, hapishanede tanıştığı kadın gardiyandan çıplak fotoğraflar aldı, ilişkiye girip hamile bıraktı. İddiaya göre hapisten çıktıktan sonra yine durulmayan Sibthorpe, gardiyanın karnına vurarak çocuğunun düşmesini sağladı.
İngiltere'nin Norfolk bölgesinde yaşayan Kade Sibthorpe isimli adam gece yarısı girdiği evde, bir çocuk annesi kadına tecavüzde bulundu. Olayın ardından hakkında arama çalışması başlatılan adam, yakalandıktan sonra Norfolk'taki HMP Bure hapishanesine gönderildi. Asıl olaylar zinciri Sibthorpe'nin hapishaneye girmesinin ardından başladı.
Hapishaneye girdikten sonra da rahat durmayan Kade Sibthorpe isimli adam, çalıştığı temizlik biriminde görev yapan kadın gardiyan ile arkadaşlık kurdu. İkili arasındaki arkadaşlık bir süre sonra ilişkiye doğru gitti. İddialara göre kadın gardiyan, çıplak fotoğraflarını mahkuma götürdü. İkilinin yine cezaevinde girdikleri cinsel ilişki sonucunda gardiyanın hamile kaldığı belirtildi.
Çiftin hapishanedeki temizlik mağazasında yakalanmasının ardından cezaevi yetkilileri, Kade Sibthorpe'yi ilişki yaşadığı kadın gardiyanın kontrolündeki birimden alarak başka bir birimde görevlendirdi. Fakat ikili bir şekilde yine görüşmeye devam etti.
Geçtiğimiz aylarda serbest bırakılan adam, Manchester kentine taşındı. Bu sıralarda kadın gardiyan da Sibthorpe'nun çocuğuna hamileydi. Çift, daha sonra kavga etmeye başladı ve ayrılık kararı aldı. Kadın, Sibthorpe'ya hamile olduğunu fakat çocuğu doğurmak istemediğini söyledi. Bu sırada ikili arasında çıkan kavgada Sibthorpe'nun tekmesiyle yere yığılan kadının karnındaki bebek düştü.
İsmi açıklanmayan kadın gardiyanın şikayeti ile birlikte Sibthorpe isimli adam yeniden cezaevine gönderildi. Fakat ikilinin belli aralıklarla yeniden iletişim kurdukları iddia edildi. Kade Sibthorpe'nin yargılandığı dava geçtiğimiz günlerde mahkemeye görüldü. Kade Sibthorpe, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.
Yargılama sürecinin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, genç adamı zorlayıcı davranışlar ve bebek düşürme suçlarından dolayı suçlu buldu. Daha önceki sabıkaları da dikkate alınan Sibthorpe'ye 21 ay hapis cezası verildi.