Hapishanede mide bulandıran olaylar zinciri! Evli kadına tecavüzden içeri girip, gardiyanı hamile bıraktı

İngiltere'nin Norfolk bölgesinde yaşayan Kade Sibthorpe isimli adam gece yarısı girdiği evde, bir çocuk annesi kadına tecavüzde bulundu. Olayın ardından hakkında arama çalışması başlatılan adam, yakalandıktan sonra Norfolk'taki HMP Bure hapishanesine gönderildi. Asıl olaylar zinciri Sibthorpe'nin hapishaneye girmesinin ardından başladı.

GARDİYANLA İLİŞKİSİ BAŞLADI

Hapishaneye girdikten sonra da rahat durmayan Kade Sibthorpe isimli adam, çalıştığı temizlik biriminde görev yapan kadın gardiyan ile arkadaşlık kurdu. İkili arasındaki arkadaşlık bir süre sonra ilişkiye doğru gitti. İddialara göre kadın gardiyan, çıplak fotoğraflarını mahkuma götürdü. İkilinin yine cezaevinde girdikleri cinsel ilişki sonucunda gardiyanın hamile kaldığı belirtildi.

GÖREV YERİNİ DEĞİŞTİRDİLER

Çiftin hapishanedeki temizlik mağazasında yakalanmasının ardından cezaevi yetkilileri, Kade Sibthorpe'yi ilişki yaşadığı kadın gardiyanın kontrolündeki birimden alarak başka bir birimde görevlendirdi. Fakat ikili bir şekilde yine görüşmeye devam etti.

HAPİSTEN SONRA BERABER YAŞADILAR

Geçtiğimiz aylarda serbest bırakılan adam, Manchester kentine taşındı. Bu sıralarda kadın gardiyan da Sibthorpe'nun çocuğuna hamileydi. Çift, daha sonra kavga etmeye başladı ve ayrılık kararı aldı. Kadın, Sibthorpe'ya hamile olduğunu fakat çocuğu doğurmak istemediğini söyledi. Bu sırada ikili arasında çıkan kavgada Sibthorpe'nun tekmesiyle yere yığılan kadının karnındaki bebek düştü.

OLAYIN ARDINDAN CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İsmi açıklanmayan kadın gardiyanın şikayeti ile birlikte Sibthorpe isimli adam yeniden cezaevine gönderildi. Fakat ikilinin belli aralıklarla yeniden iletişim kurdukları iddia edildi. Kade Sibthorpe'nin yargılandığı dava geçtiğimiz günlerde mahkemeye görüldü. Kade Sibthorpe, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

21 AY HAPSE ÇARPTIRILDI

Yargılama sürecinin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, genç adamı zorlayıcı davranışlar ve bebek düşürme suçlarından dolayı suçlu buldu. Daha önceki sabıkaları da dikkate alınan Sibthorpe'ye 21 ay hapis cezası verildi.

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